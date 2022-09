CoD Modern Warfare 2: Trailer zeigt Multiplayer und Warzone 2.0 – Neue Third-Person-Perspektive ist mit dabei

Activision hat auf dem großen CoD-Event, CoD Next, neue Einblicke in den Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare 2 gegeben.

Was ist CoD Next? Bei “CoD Next” handelt es sich um ein großes CoD-Event, das am 15. September stattfand und neue Informationen für die Zukunft des Franchise bereithielt. Das vollständige Video der Übertragung seht ihr auf dem offiziellen CoD-Kanal auf YouTube.

Was ist das für ein Trailer? Der neue Trailer zu Modern Warfare 2 soll euch einige Einblicke in den Multiplayer des Shooters geben.

Trailer zeigt Shooter-Action und kündigt neuen Modus an

Was zeigt der Trailer? Der Trailer zeigt euch die geballte Action des Shooters. Auf hektische Gunfights folgen Verfolgungsjagden mit unterschiedlichen Fahrzeugen und Gadgets, die eure Gegner aufdecken sowie Wurfgeschosse, die einen Kontrahenten durch den Boden verschiedener Stockwerke eliminieren.

Obendrein erhaschen wir Blicke auf Unterwasser-Tunnelsysteme, durch die ihr tauchen könnt und die Evakuierung einer Geisel. Ein weiteres Highlight ist eine unbemannte Drohne, die einen Helikopter ausschaltet.

Was hat es mit der 3rd-Person auf sich? Zusätzlich zu den filmreifen Videosequenzen enthält der Trailer auch einige Informationen zu dem Gameplay des Shooters.

So wurde neben dem Gunsmith 2.0 auch eine komplett neue Third-Person-Perspektive angekündigt, die ihr in jedem Modus spielen können sollt – ziemlich verrückt, für einen First-Person-Shooter wie CoD.

Außerdem ist im Trailer groß der Schriftzug Warzone 2.0 zu lesen. Was dazu bis jetzt bekannt ist, könnt ihr auf MeinMMO nachlesen:

CoD Warzone 2 kommt noch 2022 – Release, Map und Leaks

Wann erscheint Modern Warfare 2? Modern Warfare 2 feiert seinen Release am 28. Oktober und erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, auf Steam und im Battle.net-Launcher.

Wann startet die Beta von Modern Warfare 2? Der erste Beta-Test von CoD: Modern Warfare 2 läuft bereits an diesem Wochenende.

Was haltet ihr von dem Multiplayer-Trailer zu Modern Warfare 2? Habt ihr jetzt richtig Bock auf den Shooter und freut euch schon auf den Beta-Start oder lässt euch der Trailer eher kalt? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Habt ihr CoD Next verpasst und seid auf der Suche nach einer Zusammenfassung? Schaut doch in unseren Ticker zu dem Event.

