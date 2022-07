CoD Modern Warfare 2: Beta läuft wohl im September – Alles zu Start, Teilnahme und Inhalten

Die Grafik vom neuen Shooter CROWZ sieht komisch aus – Aber was der Trailer an Gameplay zeigt, ist der Hammer

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Läuft es so ab wie in den letzten Jahren, bekommt ihr einen ordentlichen Happen vom Content des Multiplayers zu sehen. Die Vanguard-Beta bot etwa 6 Modi auf 4 Maps . Offiziell gibt es jedoch noch keine Infos über den Content der Beta.

Haltet die offiziellen Social-Media-Kanäle von Call of Duty im Auge – besonders Twitter und Instagram. Kurz vor dem Start der Beta verschenken die Entwickler gerne viele Codes zur Teilnahme am Early Access. Ansonsten bekommt ihr Keys/Codes für die Beta über die physische Ausgabe von Modern Warfare 2. Jede CD-Verpackung liefert euch auch einen Key mit.

Das erste Wochenende ist nur für PlayStation-Spieler, die auf PS4 und PS5 teilnehmen können. Am zweiten Wochenende kommen die anderen unterstützten Plattformen dazu: Xbox One, Xbox Series, Steam und Battle.net-Launcher.

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober und lässt euch vorher den Shooter testen. Was bisher schon über die Beta bekannt ist, wann sie startet und welche Leaks im Umlauf sind, sammeln wir hier für euch auf MeinMMO.

