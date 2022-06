Call of Duty: Modern Warfare 2 vorbestellen: Alles zu Editionen und Boni

CoD: Modern Warfare 2 könnt ihr nun vorbestellen. Bei uns erfahrt ihr alles zu Vorbesteller-Boni und den Inhalten der Editionen.

Shooter-Fans können sich auf den 28. Oktober 2022 freuen. An diesem Tag erscheint Call of Duty: Modern Warfare 2 für PC (Steam und Battle.net), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Wer möchte, kann das Spiel bereits vorbestellen und sich dadurch ein paar besondere Inhalte zu Release sichern. Außerdem erhaltet ihr früheren Zugang zur Open Beta.

Die wichtigsten Neuerungen von Modern Warfare 2 könnt ihr diesem Artikel entnehmen.

Die 5 wichtigsten Neuerungen in CoD MW2 und warum ich dabei nur an Warzone 2 denken kann

Hinweis: Noch könnt ihr den Shooter bei keinem Händler vorbestellen. Sobald die Vorbestellungen starten, aktualisieren wir diesen Artikel.

Vorbesteller-Bonus für die Open Beta

Vorbesteller dürfen sich über einen speziellen Bonus freuen. Wer das Spiel noch vor Release kauft, erhält frühzeitigen Zugang zur Open Beta. Damit könnt ihr noch vor allen anderen den Shooter das erste Mal spielen.

CoD: Modern Warfare 2 Vault Edition

Das kostet die Vault Edition: Die UVP für die Vault Edition liegt bei 99,99€.

Diese Inhalte bietet die Vault Edition:

Das Hauptspiel

Red Team 141 Operator Pack (4 Multiplayer Operatoren)

FJX Cinder – Erster Waffentresor

Battle Pass (1 Saison) + 50 Stufensprünge

Ingame-Shop-Bonus: 10 Stunden Doppel-EP-Token, 10 Stunden Doppel-Waffen-EP-Token

Ghost Legacy Pack

Das steckt im Ghost Legacy Pack

Das Pack enthält die folgenden Operator-Skins für den Ghost Operator in Warzone und Modern Warfare.

Jawbone

Last Breath

Mandible

Ghosted

Reckoner

Dark Vision

Classic Ghost

Winter Theatre

Dreadwood

UDT Ghost

Apparition

Azrael

Zudem enthält der Pack diese Waffen-Blueprints:

Oscar Mike

K2

The Wages of Sin

Primis

Stem the Tide

White Noise

Kingly Splendor

Jumping Spider

Florin

The Breakup

Call of Duty: Modern Warfare 2 Cross-Gen Bundle

Das kostet die Edition: Die UVP liegt bei 79,99€.

Das sind die Inhalte: Mit dem Kauf des Cross-Gen Bundles erhaltet ihr Zugriff auf die PS4 und PS5-Version des Spiels oder auf die Xbox One und Xbox Series-Version des Spiels.