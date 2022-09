Typ auf Twitter zeigt krasses Gameplay von Modern Warfare 2 – „Wegen Leuten wie dir macht CoD keinen Spaß mehr“

Auf Twitter gibt es aktuell eine Diskussion um das Gameplay eines Spielers. Zu sehen ist krasses Movement aus der Beta von Modern Warfare 2. Einige sind erstaunt über die Fähigkeiten, andere sauer darüber, dass es auch im neusten CoD solche Szenen gibt. Die dritte Fraktion beleidigt einfach nur.

Call of Duty: Modern Warfare 2 kommt am 28. Oktober in die Läden und befindet sich aktuell in der Beta-Phase. In der ersten Woche kommen PlayStation-Spieler zu Zug, die Woche darauf öffnen die Beta-Tore für alle Plattformen.

Es gibt jetzt also schon einen Haufen Gameplay auf YouTube, Twitch und Twitter – doch besonders ein Spieler sticht gerade in der Community hervor. Der Twitch-Streamer „zurly9“. Der hat krasses Gameplay gepostet und nun entbrannte in der Community eine Diskussion, ob das nun cool oder bekloppt ist.

Den Reveal-Trailer vom Multiplayer von Modern Warfare 2 binden wir euch hier ein:

CoD MW2: Gameplay spaltet die Community

Um welches Gameplay geht es? Folgender Clip sorgt für Aufregung:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Der Clip wurde von großen CoD-Accounts auf Twitter geteilt, etwa CharlieIntel, und fand dadurch schnell ein umfassendes Publikum. Der Streamer hat noch einen weiteren Clip geteilt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Zu sehen ist ein sehr aktives Gameplay mit vielen Movement-Tricks und schnellen Bewegungen. Außerdem wird die MP5 verwendet (Lachmann-MP), die ihr nur über einen Trick bekommt:

CoD MW2: Die beste Waffe der Beta mit Setup – Kleiner Trick schaltet sie frei

Wie reagieren die Spieler darauf? Die Reaktionen darauf sind sehr breit gefächert. Im Großen und Ganzen gibt es 3 Fraktionen, die sich auf die Clips stürzen.

Da gibt es die Spieler, die fasziniert sind von solchen Szenen. Sie feiern das Gameplay und sehen es als Ansporn, ebenfalls besser zu werden:

@dnsNO22 auf Twitter: „Der Typ ist durchgeknallt, ein absoluter Schwitzer. Sein Fadenkreuz-Handling ist auf den Punkt, seine Vorhersagen und sein Ziel-Fokus sind verrückt. Dieser Controller-Spieler hat wahrscheinlich bessere Fähigkeiten als 70 % von uns am PC. Ich verstehe, warum Leute wegen jemandem wie ihm meckern.“

@Ando_Drago auf Twitter: „Vollen Respekt für diesen Spieler. Er ist fokussiert, killt das ganze gegnerische Team. Perfektes Beispiel für einen CoD-Elite-Level-Spieler.“

@ReeceJHCOD auf Twitter: „Ich bin ehrlich beeindruckt. Ich wünschte, ich könnte so spielen. Aber ich bin langsam und kümmer mich um nichts.“

Auf der anderen Seite stehen User, die solche Art von Gameplay überhaupt nicht feiern. Für sie ist das ständige Gehopse, Slide-Canceling, Flicking eine Nummer zu viel. Sie wollen so etwas in Call of Duty einfach nicht sehen:

@unnameduser994 auf Twitter: „Wegen Leuten wie dir macht CoD keinen Spaß mehr“

@Passione_Arts auf Twitter: „Jeder, der so spielt, sollte gebannt werden. Sie sind nicht gut. Sie nutzen Tryhard-Manöver aus, was ihnen viele Kills beschert, anstatt tatsächlichen Skill zu entwickeln.“

@jkeene21 auf Twitter: „Das ist der Grund für mich, nie ein CoD zu kaufen. Was zum Teufel?“

Die größte Gruppe sind allerdings User, die den Spieler zurly direkt angehen. Viele werden persönlich, meckern über den Spielstil oder machen sich über den Spieler lustig.

@Repthyle auf Twitter: „Wenn du wirklich so spielst, solltest du dir Hilfe suchen.“

@Unknown3568958 auf Twitter: „Wieso spielst du so? Für eine hohe K/D? Für deine nicht existenten Zuschauer auf Twitch? Ich meine, komm schon, das bringt dich doch im Leben nicht voran? Viel Spaß dabei!“

@Musketeer120 auf Twitter: Du musst realisieren, dass niemand davon beeindruckt ist, wenn du Stunden deines Lebens verschwendest, um dein Movement zu perfektionieren. Das einzige, das du erreichst, ist, dass die Leute denken, du hast kein Leben. Gute Arbeit!“

Wir wollen auch eure Meinung zu den Gameplay-Ausschnitten hören. Lasst einen Kommentar da.

Wenn ihr auch noch einen Blick in die Beta werfen wollt, gibt es noch Gelegenheite dazu. In unserem großen Special zur Beta erfahrt ihr, wann die Open-Beta-Phasen stattfinden und was es sonst noch zu wissen gibt: CoD Modern Warfare 2: Alles zur Beta – Dauer, Download & Content