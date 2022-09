CoD MW2: Die beste Waffe der Beta mit Setup – Kleiner Trick schaltet sie frei

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Wie kriege ich die MP5 in der Beta? Der Waffenschmied ist in der Beta etwas verbuggt. Der Zugriff auf die Lachmann-Waffenplattform ist dadurch beschränkt. Mit einem Trick kriegt ihr sie trotzdem:

Der CoD-Experte „TheXclusiveAce“ betitelt die Waffe in einem kurzen Video als „die beste Waffe“ der Beta ( via youtube.com ) – zumindest in der ersten Beta-Woche.

Warum ist die MP5 so stark? Die Beta von Modern Warfare bietet insgesamt 17 Waffen, davon sind in der ersten Woche jedoch nur rund die Hälfte spielbar. Richtig gut schlagen sich dabei die Maschinenpistolen:

Was haben die Beta von CoD MW 2019, Cold War und Modern Warfare 2 gemeinsam? Ihre beste Waffe! Die Maschinenpistole MP5 rockt die Maps der aktuellen Beta und ist keine Unbekannte in Meta-Kreisen. Ihr braucht aber einen kleinen Trick, um sie freizuschalten – ein starkes Setup für die MP5 liefern wir, von MeinMMO, euch dazu.

