Ich spiele seit 14 Jahren Call of Duty – Das ist mein erster Eindruck von Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 hat endlich zur Beta geladen und MeinMMO-Redakteur Maik Schneider stürzte sich ab Minute 1 auf den neuen Shooter. Seine ersten Eindrücke und was sein liebstes neues Gadget mit einer Luftmatratze zu tun hat, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Ach ja, die ersten Momente in einem neuen Call of Duty. Mit einem dicken Grinsen starte ich jedes Jahr die Beta, nur um direkt verwirrt das Match wieder zu verlassen. Settings vergessen … Vertikale Sichtachse invertieren, Bildfilter deaktivieren, Field of View hochstellen – viel besser.

Jetzt aber: die ersten Momente Modern Warfare 2 2022. Ich war gespannt, vielleicht sogar ein wenig gehyped. Schließlich teste ich nicht nur das Gameplay des Multiplayers, sondern auch die künftigen Mechaniken von Warzone 2.0.

Mit dem leichten Sturmgewehr einer der vorgefertigten Klassen renne ich in meinen ersten Tod und kann kaum entspannter sein. Denn sofort macht sich eine deutliche Änderung im Gameplay bemerkbar – die Beta kommt ohne den normalen Slide-Cancel und meine Finger haben deutlich weniger zu tun.

Das gab mir direkt ein angenehmes Gefühl, es machte sich sogar ein wenig Entspannung breit. Die erste Stunde fühle ich mich dadurch federleicht, wie an einem ruhigen Wochenende mit schönem Wetter, an dem nichts Wichtiges ansteht. Ich gehe zwar nicht raus, aber kann gedankenlos zocken bis nach Mitternacht. Hammer.

Am ersten Abend der Beta habe ich 6 Stunden im Spiel verbracht und alles einmal ausprobiert. Abgesehen von der Lachmann-Waffenplattform, die man nur durch einen Trick bekommt. Ich schilder euch meine ersten Eindrücke zu wichtigen Elemente wie:

Wollt ihr zudem einen Blick auf einige meiner ersten Momente im Spiel werfen, dann binde ich euch hier ein paar Minuten unkommentiertes Gameplay ein:

Mehr zum Autor Maik Schneider: Mein erstes Call of Duty war „World at War“, der Grundstein des „Black Ops“-Universums. Ich suchte mir früh einen Clan und wir spielten und trainierten jede Woche viele dutzende Stunden.



Allerdings war mir das Universum von Modern Warfare schon immer lieber und 2009 kam mit dem originalen Modern Warfare 2 der Titel, der mich so richtig eingezogen hat. Wir spielten Turniere, hatten feste Trainingstage und randalierten in der damaligen „PlayStation Liga“.



Abgesehen von den Titeln mit Jetpack blieb ich Call of Duty seither immer treu und habe viele tausend Stunden im Franchise verbracht.

CoD MW2 Beta: Movement und Waffengefühl

Wie angedeutet: Der normale Slide-Cancel von CoD MW 2019 und Warzone 1 ist nicht mehr im Spiel, auch wenn einige Cracks bereits einen Weg gefunden haben, den Trick doch zu nutzen. Ich hoffe, dass die Entwickler hier noch eingreifen und den Slide-Cancel komplett rausnehmen.

Denn – oha – es entschlackt das Movement auf eine wirklich angenehme Weise. Vorher dachte ich noch, der Trick gibt dem Movement das gewisse Etwas. Man fühlt sich stark, weil man diesen Profi-Trick verwendet.

Doch nach ein paar Matches ohne Slide-Cancel brauche ich ihn nicht mehr: Bunny-Hops und Drop-Shots reichen doch bitte.

Mit den beiden Tricks kann ich um Ecken schauen und auf Angreifer reagieren. Aber ich muss nicht mehr ständig auf den Controller einhacken, um meine Hitbox in Bewegung zu halten und minimal schneller voranzukommen.

Was sind Slide-Cancel, Drop-Shots und Bunny-Hops in CoD?

Slide-Cancel: Durch bestimmte Tastenabfolgen lässt sich das Rutschen unterbrechen. Dadurch kann man den Schwung vom Rutschen nutzen, um schneller zu sein und bewegt die wichtige Hitbox am Kopf, sodass die schwerer zu treffen ist.

Drop-Shot: Man legt sich beim Feuern schnell hin, damit der Gegner nicht einfach nur draufhalten muss, sondern sich zusätzlich auf eure Bewegungen reagieren muss. Zudem sind eure Hitboxen in Bewegung.

Bunny-Hop: Auch hier geht es darum, die wichtigsten Trefferzonen auf Brust und Kopf in Bewegung zu halten. Man feuert nicht nur, sondern springt nebenbei auch, um das Treffen für Gegner zu erschweren.

Dieses Gefühl des entspannteren Movements zieht sich durch meinen kompletten ersten Abend. Es ist nicht träge, aber auch nicht auf Flipper-Niveau – ich fühle mich wohl.

Für meinen Geschmack könnte es noch etwas schneller sein. „Strafing“ mit dem Standard-Sturmgewehr war komisch und hat sich kaum gelohnt. Aber mit einer größeren Auswahl an Waffen, Perks und Aufsätzen lässt sich da später sicher was regeln.

Wo wir bei den Waffen sind: Hier hatte ich insgesamt das Gefühl, dass die Kontrolle der Waffen wieder schwieriger sein soll. Auch nachdem ich alle wichtigen Rückstoß-Aufsätze für die M4-Plattform freigeschaltet und draufgeschraubt hatte, spürte ich ein deutliches Rumpeln beim Feuern.

Es ist allerdings zu früh, um eine Einschätzung mit Ausrufezeichen zu den Waffen abzugeben. Die Auswahl ist in der Beta noch sehr begrenzt, der erste echte Laser könnte schon im Arsenal der Entwickler warten.

Vielleicht ist es auch eine Sache der Gewohnheit und mit etwas mehr Spielzeit feuert die M4 wie ein Strich.

Beim Waffenschmied müssen die Entwickler indes noch nacharbeiten. Ich habe mich im Vorfeld für einen Artikel schon damit beschäftigt und war ingame dann trotzdem ein wenig überfordert. Den Artikel findet ihr hier:

CoD MW2 Beta: Maps und Spawns

Insgesamt feuerte ich über vier unterschiedliche 6vs6-Maps:

Breenbergh Hotel

Valderas Museum

Farm 18

Mercado Las Almas

„Valderas Museum“ wurde dabei kurz nach dem Start der Beta durch „Breenbergh Hotel“ ersetzt. Alles neue Karten von CoD MW2 und alle mit einem spürbaren 3-Lane-Aufbau.

Was heißt „3-Lane-Aufbau“?

Dabei handelt es sich um ein Konzept, das Maps in bestimmte Zonen einteilt, auf denen jeweils andere Taktiken mehr Erfolg bringen. Die 3 Lanes lassen sich meist mit bestimmten Waffen besser spielen:

Lane für kurze Reichweite – Maschinenpistolen

Lane für mittlere Reichweite – Sturmgewehre

Lane für hohe Reichweite – Scharfschützengewehre

Oft gibt es auch Mischformen, um Abwechslung zu liefern. Mit CoD MW 2019 verzichtete man zum Teil auf dieses Konzept und brachte dazu eher große Maps. Das kam bei vielen Spielern nicht gut an.

Das tut dem Gameplay gut, selbst die eher kleinen Maps Farm 18 und Mercado Las Almas fühlten sich abwechslungsreich an und boten viele taktische Möglichkeiten. Überall finden sich kleine Ecken, die Deckung bieten, aber nicht unerreichbar sind.

Was mir besonders wichtig ist, immer mit Blick auf CoD MW 2019: Dass die Maps nicht zu groß sind für 6vs6-Matches. Wenn ich 30 Sekunden durch die Gegend wandern muss, bis mir mal ein feindliches Gesicht ins Bild springt, krieg ich Zustände in einem Team-Deathmatch.

Mein erster Eindruck war entsprechend positiv, weil das mein größter Wunsch für die neuen Maps war.

Auch bei der Vertikalität haben sie es nicht übertrieben. Nachdem ich mit ein paar Sichtlinien gemerkt hatte, waren die meisten Spots gut angreifbar oder umgehbar. Als Beispiel taugt ein großes, begehbares Dach auf Farm 18.

Der Spot bietet viel Sicht auf einen großen Teil der Map, lässt sich aber auch gut von vielen Seiten attackieren. Das Balancing der eigentlich sehr starken Position funktioniert hier top, das hat mir gefallen.

Das Dach bietet viel Sicht, aber auch Gefahren.

Negativ aufgefallen sind mir einige sehr starke „Head-Glitches“ auf den längeren Lanes. Durch die Mechanik „Waffen-Auflegen“ lässt sich der Waffen-Rückstoß stark verringern, was diese Spots noch stärker macht.

Oft musste ich lange Wege gehen oder große Risiken in Kauf nehmen, um die Positionen aufzulösen. Besonders schlimm ist das auf der mittleren Lane von Mercado Las Almas. Ein Head-Glitch-Massaker, in das ich allzu oft reingerannt bin.

Head-Glitches sind Positionen, bei denen nur der kleine Kopf eines Feindes zu sehen ist.

Am wenigsten Spaß hatte ich übrigens auf der Map Breenbergh Hotel, die im Laufe des Abends neu dazu kam. Durch die vielen Head-Glitches und vertikalen Positionen kam ich hier nie so richtig in Schwung.

Dafür war ich aber mit den Spawns der Beta zufrieden. Ein Problem, dass Call of Duty seit CoD MW 2019 plagt:

Casual-Spieler bemängeln, dass man durch schlechte Spawns ständig in miesen Positionen landet, in denen man keine Chance hat

Hardcore-Spieler bemängeln, dass ein schlechtes Spawn-System verhindert, die gegnerischen Spawns vorauszuahnen und entsprechende Taktiken zu entwickeln.

In den ganzen 6 Stunden hatte ich nur einmal das Gefühl, dass ein Match miese Spawns hatte. In dem Match war mein Team klar unterlegen und die Gegner umzingelten uns am Spawnpunkt. Es dauerte etwas zu lange, bis uns das System auf die andere Seite der Map schickte.

Ansonsten auch hier: Daumen hoch, es ist definitiv Fortschritt zu erkennen.

Wo ich mir bisher noch kein Urteil zutraue, sind Camper. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es eine Weile dauert, bis die Spieler hier gute Spots finden. Die ersten Stunden in einem neuen Call of Duty sind meist geprägt von Run&Gun und verwirrten Spieler, die sich auf den neuen Maps noch zurechtfinden.

CoD MW2 Beta: Gadgets und neue Mechaniken

Ihr merkt, bisher bin ich zufrieden und erlebe eine solide CoD-Erfahrung. Richtig Spaß hatte ich aber mit den neuen Gadgets. Drei der neuen Ausrüstungen möchte ich hervorheben:

Platzierbare Kameras

Bohr-Granate

Aufblasbarer Soldat

Die Kameras fügen sich exakt in meinen Spielstil ein. Einmal platziert, bleibt die Feldaufrüstung auf ihrem Platz und ich kann beobachten, was dort passiert.

Gegner lassen sich durch Kameras für Team-Mitglieder markieren.

Viel besser finde ich aber die sekundäre Funktion. Denn sobald ein Feind durch das Blickfeld der Kamera rennt, bekomme ich ein Signal. Dadurch kann ich Bereiche absichern und weiß immer, wenn ein Feind durch diesen Bereich rennt. Die Erkennung lässt sich mit Perks kontern, ist aber trotzdem extrem hilfreich.

Zudem finde ich diese Bohr-Granaten klasse. Man wirft die Teile auf ein Hindernis oder eine Wand und sie explodieren auf der anderen Seite. Ich musste erst etwas rumprobieren, um zu begreifen, welche Hindernisse sich durchbohren lassen. Aber als es Klick gemacht hat, entpuppten sich die fiesen Granaten als ungeplanter Stressfaktor für meine Gegner.

Mein Favorit allerdings: der aufblasbare Soldat aka Kumpel Blase. Was für ein starkes Gerät. Im Eifer des Gefechtes ist der Kumpel kaum von echten Soldaten zu unterscheiden und bietet fantastische taktische Möglichkeiten.

Schon am ersten Abend nutzte ich die Feldausrüstung dutzende Male. Gegner kamen aus ihrer Deckung, um dem Cousin einer Luftmatratze ein paar Kugeln zu verpassen und ich brauchte nur abdrücken.

Täuschend echt: ein aufblasbarer Soldat als Ablenkung.

Alle drei Gadgets fügen Modern Warfare 2 eine neue taktische Komponente hinzu, die sich sinnig einfügen und meine Möglichkeiten für Finten, Überraschungsangriffe und Druck auf feindliche Positionen verbessern.

Ich kann sagen, dass die neuen Gadgets am ersten Abend für mich den Unterschied gemacht haben – zwischen einer soliden CoD-Erfahrung und einem erfrischenden Erlebnis. Mit den neuen Spielzeugen hatte ich richtig Spaß.

Da konnten die neuen „Highlight“-Mechaniken nicht mithalten, also der Waffenschmied und die erweiterten Movement-Mechaniken (an Kanten festhalten und das Comeback des Dolphin-Dives). Wasser, KI-Verhalten und Fahrzeug-Mechaniken lassen sich bisher noch nicht testen.

Eine Sache hat mich dann aber doch noch positiv überrascht: das neue Nachladen.

Das ist jetzt viel realistischer. Habt ihr etwa ein LMG und startet das Nachladen, hebt euer Soldat die Klappe nach oben und legt den neuen Patronengurt ein. Ihr könnt das Nachladen dann nicht mehr abbrechen, denn die Klappe ist ja noch offen.

Wenn ihr mit kleineren Waffen zu früh losrennt und so eigentlich das Nachladen abgebrochen hättet, müsst ihr nicht direkt von vorn starten. Das Spiel merkt sich den aktuellen Status des Nachladens und führt es nach dem Sprint weiter.

Ebenfalls eine sinnige und runde Mechanik, die mich direkt angesprochen hat.

Fazit: Modern Warfare 2 liefert ab, mit kleinen Überraschungen

Modern Warfare 2 hat mich technisch überzeugt und spielt sich gut. Das Movement hat ein spannendes Tempo, die Steuerung ist knackig, die Grafik auf dem höchsten Niveau. Es bietet ein gutes Fundament für ein paar Wochen Spaß. Vielleicht sogar Monate, wenn der Live-Service stimmt.

Auch die neue/ alte Philosophie bei den Maps spürt man sofort. Hier wurde auf die Community gehört und man ging einen Schritt zurück, um voranzukommen.

Sobald ich im Match war, hatte ich nichts zu meckern. Mal abgesehen von einigen fiesen Head-Glitchtes.

Überrascht haben mich die Gadgets und wie gut sie sich sofort ins Gameplay eingefügt haben. Das sorgte wirklich für Abwechslung und ganz neue Möglichkeiten.

Allerdings war die Menüführung grausig – sei es beim Waffenschmied oder der Erstellung von Lobbys. Das geht auf jeden Fall besser und ich hoffe auf ein überarbeitetes UI zum Release.

Abgesehen davon gibts von mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr überlegt, euch dieses Jahr ins Gefecht zu stürzen, dann nehmt euch einen Abend und spielt die Open Beta an. Die Termine für die kostenlosen Phasen findet ihr hier.

Ich lese auch gern eure ersten Einschätzungen zum Thema in den Kommentaren. Falls ihr Fragen habt oder etwas unklar bleibt, meldet euch ebenfalls.