CoD MW2: Verbuggter Waffenschmied in der Beta – So kommt ihr an die Lachmann-Waffen

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Abgesehen davon läuft die erste Beta-Phase ohne viele Fehler. Die Server hatten ein paar kleine Aussetzer von wenigen Minuten und einige Spieler klagen über Spielabstürze. Entwickler Infinity Ward ist an den Problemen dran ( via twitter.com ).

Wie kann ich die Waffe verwenden? Geht in den Tab „Waffe“ und wählt eine eurer Mehrspieler-Ausrüstungen. Wählt ein Extra-Paket, in dem der Perk „Overkill“ nicht enthalten ist.

In der ersten Woche könnt ihr bis Stufe 15, eigentlich sogar bis Level 16 aufsteigen. Im Fortschritts-Menü ist zu sehen, dass die Freischaltungen der Stufe 16 bereits zur Verfügung stehen. Mit dabei: die Lachmann-556, die optisch stark an die Grau 5.56 aus Warzone erinnert.

Der Beta-Test von Modern Warfare 2 ist auf der PlayStation in vollem Gange. Vorbesteller dürfen schon ihre ersten Runden drehen. Am Sonntagabend startet dann die Open Beta auf der PlayStation. Die anderen Plattformen (Xbox und PC) kommen erst nächste Woche zum Zug.

In der Beta von Call of Duty: Modern Warfare 2 spinnt der Waffenschmied ein wenig. Dadurch lassen sich 5 der 17 Test-Waffen nicht spielen. Durch einen kleinen Trick könnt ihr trotzdem die Waffen der „Lachmann-Plattform“ verwenden.

