Trailer zeigt den ersten Raid von Call of Duty: „Atomgrad“ – Das neue Abenteuer von Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Der Trailer liefert einen ersten Einblick in den Raid, der in der deutschen Version „Überfall“ heißt. Überall lauern Feinde und es wird ganz besonders auf das gemeinsame Vorgehen im Team ankommen.

Call of Duty wagt sich an ein neues Spielformat und bringt erstmals einen Raid – ein PvE-Abenteuer für 3 Spieler.

Zusammen mit der Mid-Season 1 am 14. Dezember startet der allererste Raid im Universum von Call of Duty. Der Trailer gibt Einblicke in große Mission, die zum Spec-Ops-Modus von Modern Warfare 2 gehört.

