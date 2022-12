Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Was steckt in der Mid-Season 1? Das Update kommt am 14.12. um 19 Uhr und folgende Inhalte wurden angekündigt:

Spieler auf der PlayStation bekommen 24 Stunden mehr doppelte XP und können direkt mit dem Start der Mid-Season am 14.12. loslegen. Für alle anderen Plattformen gehts erst am 15.12. los.

Am 14. Dezember um 19 Uhr startet die Mid-Season 1 von Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2. Es gibt eine neue Map für den Multiplayer von MW2, den ersten CoD-Raid für den Spec-Ops-Modus und neue Modi für Warzone 2.

Das erste große Doppel-XP-Event von Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 steht an. Zum Start der Mid-Season 1 könnt ihr von einem langen Wochenende mit Doppel-XP profitieren. Alle Infos zum Event findet ihr auf MeinMMO.

