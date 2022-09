CoD: Modern Warfare 2 bietet euch Raids im Stil von Destiny – Es soll sogar knackige Rätsel geben

In Call of Duty Modern Warfare 2 ist es nicht mehr weit bis zum offiziellen Release und der gestrige CoD Next Stream sorgte für noch größere Spannung als zunächst angenommen. Dort wurde nämlich verkündet, dass ein neuer Raid-Modus schon bald viele PvE-Spieler in seinen Bann ziehen soll. Genau wie in Destiny 2.

Was wurde in CoD Next bekannt gegeben? Am Donnerstag, dem 15. September 2022, startete der „CoD Next“-Stream. In diesem teilte Activision nicht nur eine Menge neues Zeug über Warzone 2.0 und seiner Mobile-Variante mit, sondern auch über Modern Warfare 2.

In einem Punkt des Interviews wurde auch ein neuer PvE-Modus genannt, mit dem Namen „Raid“. Wer aus der Loot-Shooter-Fraktion stammt und gerne mit seinen Hüter-Kollegen in Destiny 2 Monster zerlegt, kennt den Begriff.

Es handelt sich, um eine knackige PvE-Aktivität, in der Spieler zusammenarbeiten müssen, um ans Ziel zu gelangen und die Mission zu beenden. Solch ein beliebter Modus aus Destiny 2 soll jetzt auch in MW2 kommen.

Hier nochmal der Multiplayer-Trailer von Modern Warfare 2 und Warzone 2.0:

Raids genauso wie in Destiny 2 nur mit drei Spielern

Was sind Raids in Destiny 2? In Destiny 2 sind Raids eine 6-Spieler-Aktivität ohne integrierte Spielersuche. Hüter müssen sich also ihre Kameraden selbst zusammensuchen. Wenn der Trupp steht, begeben sich die Spieler auf eine „große Mission“. Dabei ist es die Aufgabe der Hüter den Endboss zu besiegen, um so die Bedrohung gegen die Menschheit zu bannen.

In Destiny 2 müsst ihr gegen viele Bosse antreten

Der Weg bis zum Endboss ist jedoch mit Tücken gespickt. Es gibt viele Sprungpassagen, Rätsel und sogar Zwischenbosse, die euch aufhalten sollen. Während also MW2 kein MMO ist, könnte der Shooter dennoch einige Mechaniken vom Sci-Fi-Entwickler „Bungie“ in sein Universum übernehmen.

Wie könnten die Raids in MW2 aussehen? In CoD Next wurden dabei bereits einige Hinweise über den Raid-Modus in MW2 offenbart. Dazu zählen:

Der Modus wird für 3 Spieler ausgelegt sein

Es werden Rätsel und knackige Kämpfe vorkommen

Ein Raid wird über mehrere Stunden gehen

Und auch Strategie ist wichtig, um in einem Raid von MW2 weiterzukommen

Es handelt sich dabei augenscheinlich um eine abgespeckte Version der bekannten Raids aus Destiny 2. Was jedoch für Spieler sicherlich interessant sein könnte, wäre eine Option für eine integrierte Spielersuche.

CoD besitzt ein eigenes System der Spielersuche. Es besteht daher die Möglichkeit, dass die Entwickler dieses nun auch für ihren Raid-Modus implementieren könnten. Etwas, dass Bungie zwar plant, aber bislang noch nicht bei Destiny 2 eingeführt hat. Hüter des Space-Shooters müssen selbst nach Spielern suchen, um die Mehrspieler-Aktivität überhaupt angehen zu können.

Gut möglich, dass Söldner sich nicht damit rumschlagen müssen, auf eigene Faust geeignete Kämpfer zu finden. Bis zum Release des Raid-Modus von MW2 vergeht aber noch einige Zeit, denn erst ab dem 16. November werden die Spieler in den wahren Genuss des Shooters und seiner Inhalte kommen.

Was haltet ihr von der Raid-Idee für MW2? Würdet ihr ihn ausprobieren oder sogar feiern? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon denkt!

