CoD Next Livestream startet heute – Alle wichtigen Infos im Liveticker

Call of Duty Next startet heute Abend für CoD Warzone, Modern Warfare 2 und mehr. Wir listen euch deshalb alle wichtigen Informationen und Zeiten auf, damit ihr das Event nicht verpasst. Zusätzlich sind auch wir heute Abend dabei und tickern für euch live mit – schaut also gerne öfter vorbei.

CoD Next – Was ist das? Call of Duty Next ist ein Showcase-Event für die kommenden CoD-Titel. Dabei wird die fortlaufende Zukunft der Shooter-Reihe offenbart und nähere Infos bezüglich CoD: Modern Warfare 2, einem neuen Teil zu Warzone und der Mobile-Version von Warzone vorgestellt.

Dieses Event wird live auf vielen sozialen Plattformen gestreamt, damit auch jeder die Chance hat daran teilzunehmen. Falls ihr das Event verpassen solltet oder ihr auf den Stream nicht zugreifen könnt, werden wir für euch Live dabei sein und mit tickern.

Alle wichtigen Infos zum Livestream für Call of Duty Next

Wann startet das Event? Das Event findet heute am 15. September um 18.30 Uhr deutscher Zeit statt.

Wo kann ich zuschauen? Activision wird das Event live auf deren YouTube-Kanal sowie auf Twitch, Twitter und Facebook streamen. Hier nochmal alle wichtigen Anlaufstellen, über die ihr zusehen könnt:

Auch verschiedene Content Creator werden dabei sein, da sie den Multiplayer-Modus von MW2 live für euch testen werden. Ihr könnt also während des „CoD Next“-Streams auch zu euren bevorzugten Streamer wechseln, falls euch nur das Gameplay interessiert.

Welche Inhalte kommen vor? Activision hat für seinen Stream einiges geplant. Darunter fallen folgende Dinge aus ihrem Ankündigs-Blog-Post:

Wie die unmittelbare Zukunft von Call of Duty aussehen wird, darunter viele weitere Details zu Modern Warfare II, Informationen zum nächsten Call of Duty: Warzone und mehr zur mobilen Version von Call of Duty: Warzone (auch bekannt als „Project Aurora“).

Eine vollständige Multiplayer-Enthüllung von Modern Warfare II.

Eine Vielzahl eurer Lieblings-Streamer bei der Veranstaltung, die die Spiele in Echtzeit spielen.

[[ZENSIERT]] Informationen und Überraschungen!

Überaus interessant ist vor allem der zensierte Teil der Ankündigung. Das Entwicklerteam hat also noch einige Dinge in der Hinterhand, die sie erst im Stream offenbaren werden.

Doch genug von der Ankündigung seid ihr bereit für den Stream und freut euch auf den Multiplayer-Reveal von MW2? Werdet ihr dabei sein und mitschauen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

Alles was ihr zur kommenden Beta von Modern Warfare 2 wissen solltet erfahrt ihr hier: