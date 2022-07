Neuer Leak zu CoD Modern Warfare 2 zeigt viel Multiplayer-Content – Spielmodi, Perks, Killstreaks

Ein Leak zu Call of Duty: Modern Warfare 2 liefert neue Informationen zum Spiel. CoD MW2 wird am 28. Oktober 2022 erscheinen. Die geleakten Infos beziehen sich auf den Multiplayer-Content, der uns bald erwarten könnte. Hier auf MeinMMO könnt ihr nachlesen, was der Leak verrät.

Was ist Call of Duty: Modern Warfare 2? CoD MW2 wird der Nachfolger des bis dato erfolgreichsten Bezahl-Titels der Reihe: CoD Modern Warfare und erscheint am 28. Oktober 2022.

Das Spiel findet in der aktuellen Zeitära statt und wird ein Wiedersehen mit den populärsten Operatoren des Franchise geben. Der Spieler kann eine Singleplayer-Kampagne beginnen oder im Multiplayer- sowie Koop-Modi mit anderen zocken.

Worum geht es in dem Leak? Der Leak bezieht sich auf den Multiplayer-Content des kommenden CoD-Spiels. Unter anderem wurden Infos zu diesen vier Aspekten geleakt:

Spielmodi

Perks

Killstreaks

Field Upgrades

Von wem stammt der Leak? Twitter-User Reality veröffentlichte auf seinem Account die Leaks zu Cod MW2. Auf resetera sammelte der User Saucycarpdog die Infos von Reality und stellte einen Überblick online.

Wichtig: Die Infos im Artikel basieren auf Aussagen von Dataminern. Zudem ist der Release noch eine Weile hin und Dinge können sich im Laufe der Entwicklung ändern. Nehmt die Infos also mit einer gewissen Skepsis auf.

Hier seht ihr den ersten Trailer von CoD MW2:

CoD MW2: Diese Infos wurden geleakt:

Anbei eine Auflistung mit allen Leak-Infos. Der User Saucycarpdog teilte sie bereits den entsprechenden Kategorien zu: Spielmodi, Perks, Killstreaks und Field Updates.

In den Spoiler-Boxen findet ihr zu jedem der vier Kategorien die veröffentlichten englischen Infos:

Spielmodi

Gunfight

CTF

Bounty

Kill Confirmed

Cranked

Cyber Attack

Demolition

Domination

Infected

FFA

Hardpoint

Headquarters

Knockout (Neu)

S&D

TDM

Ground War

Ground War Bomb (Neu)

All or Nothing (Neu)

Perks

Amped

Battle Hardened

Cold Blooded

Double Time

E.O.D.

Ghost

Hardline

High Alert

Kill Chain

Overkill

Quick Fix

Restock

Scavenger

Shrapnel

Spotter

Tracker

Tune Up

Overwatch (Neu)

Overcharge (Neu)

Survivor (Neu)

Extra Tactical

Focus

Pitcher (Neu)

Killstreaks

UAV

Fuel Bomb

Smoke Airdrop

Thermobaric Strike

Cluster Spike

Field updates

Tactical Camera

Inflatable Decoy

Stimpistol

Battle Rage

Sonar Pulse

Sound Veil

Das ist nicht der erste Leak, den es zu CoD MW2 gibt. Auch zu den Maps wurden bereits Infos von dem Dataminer im Voraus veröffentlicht.

Hier sehr ihr das Gameplay zu einem ganzen Level in CoD Modern Warfare 2:

Infos zum Release von CoD MW2

Welches Entwicklerstudio ist für CoD MW2 verantwortlich? Die Creator, die bereits für die „Modern Warfare“-Spiele zuständig waren, kümmern sich nun auch um CoD MW2: Infinity Ward.

Auf welchen Plattformen erscheint CoD MW2? Das Spiel erscheint für die Konsolen Ps4, Ps5 sowie Xbox One und Xbox Series. Auch kommt es auf Steam und Battle.net-Launcher.

Wann startet die Beta für CoD MW2? Es wurde bisher noch kein offizieller Termin für die Betaphase veröffentlicht. Es geistern jedoch auch hierzu einige Leaks durch das Internet.

Welche Missionen wird es in CoD MW2 geben? Die Entwickler gaben bereits erste Einblicke über die Missionen, die uns in CoD MW2 erwarten werden:

Unter anderem wird es eine Sniper-Mission mit Captain Price geben sowie eine Verfolgungsjagd mit Fokus auf den Fahrzeugen im Spiel.

Der Spieler kann auf einer Ölplattform nach Gegnern suchen oder sich in einer Nachtmission per Nachtsichtgerät in der Dunkelheit zurechtfinden.

Auch eine Stealth-Mission mit Schwimm-Elementen soll es geben.

Freut ihr euch auf CoD MW2? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wollt ihr mehr über den Release von Call of Duty: Modern Warfare 2 wissen? Dann findet ihr hier alle Infos zum Release, Beta, Content und Leaks von CoD MW2.