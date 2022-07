Leak zeigt massig Maps und Content von CoD Modern Warfare 2 – Sogar Details vom mysteriösen DMZ-Modus

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Welche Änderungen bereits offiziell bekannt sind und wie sie sich auf das CoD 2022 und Warzone 2 auswirken könnten, findet ihr hier: Die 5 wichtigsten Neuerungen in CoD MW2 und warum ich dabei nur an Warzone 2 denken kann

Demnach geht das Call of Duty nach CoD MW2 wieder mehr in Richtung Zukunft und könnte Soft-Sciene-Fiction bieten, ähnlich wie Battlfield 2042.

Im Moment ist noch völlig unklar, wieso die Daten zu CoD MW2 in einer Alpha-Version von Warzone-Mobile zu finden waren. Der Leaker behauptet, selbst Concept-Arts zu Maps vom nächsten Call of Duty der Treyarch-Entwickler entdeckt zu haben.

Daneben zeigte der Dataminer eine Liste mit beinahe 20 Waffen, die in CoD MW2 enthalten sein sollen. Auch hier packen wir euch die Liste in eine Spoilerbox:

In den analysierten Dateien fand der Dataminer neue Hinweise auf über 30 Multiplayer-Maps. Manche davon sind noch „übrig“ von CoD MW 2019 und müssen nicht zwangsläufig auch in MW2 2022 erscheinen. Öffnet die Spoilerbox, um die lange Liste einzusehen:

Bisher kamen Leaks zu Call of Duty: Modern Warfare 2 eher tröpfchenweise. Doch nun gab es einen kurzen aber kräftigen Schauer mit neuen Infos zum diesjährigen CoD. Maps, Waffen, Operator, DMZ-Infos – ein Leaker hat viele Infos verraten und Publisher Activision hat durch seine „Strikes“ bereits signalisiert, dass der Leaker hier an etwas dran ist.

