CoD soll mit Modern Warfare 2 einen komplett neuen Modus bekommen – Kopiert dafür wohl das Erfolgsrezept von Warzone

Call of Duty: Modern Warfare 2 soll im Oktober erscheinen, doch wie ein bekannter Leaker nun berichtete, wird ein neuer Modus zu dem Zeitpunkt noch nicht enthalten sein und erst 2023 nach dem Vorbild von Warzone veröffentlicht.

Um welchen Modus geht es? Demilitarized Zone (DMZ) wird ein Modus in Call of Duty Modern Warfare 2, der auf dem Prinzip von Escape from Tarkov aufbauen soll – das neue Shooter-Genre EFT-Like.

In EFT-Like-Spielen oder auch Extraction-Shooter müsst ihr die während eines Matches gesammelte Ausrüstung von der Map extrahieren. Bei einem Tod verliert ihr alles, was euer Charakter bei sich hat.

Das Erfolgsrezept von Warzone

Was kopiert der DMZ-Modus von Warzone? Warzone ist nicht nur ein “Battle Royal”-Modus in Call of Duty: Modern Warfare, sondern erschien ebenfalls als eigenständiges Free-to-Play-Spiel.

Wie der Leaker @RalphsValve auf Twitter und bei dem Online-Magazin WhatIfGaming.com kürzlich berichtete, soll der neue MW2-Modus Demilitarized Zone wie zuvor Warzone ebenfalls als Standalone-Free-To-Play-Spiel veröffentlicht werden.

Damit orientiert sich der Modus, der von dem Spielprinzip wie Escape from Tarkov sein soll, anscheinend an dem Erfolgsrezept des beliebten Battle Royals und Franchise-Vorbildes. Außerdem ist bekannt, dass Demilitarized Zone in CoD: Modern Warfare 2 anstelle eines Zombie-Modus erscheint.

Des Weiteren soll Demilitarized Zone im Oktober noch kein Teil von dem neuen CoD sein. Während der Release von Modern Warfare 2 für den 28. Oktober 2022 geplant ist, erscheint der neue Modus laut @RalphsValve erst im Jahr 2023.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Modi der DMZ-Modus Modern Warfare 2 oder Hazard Zone in Battlefield 2042 sind im Jahr 2022 nichts Außergewöhnliches. Immer mehr Spiele setzen in einzelnen Bereichen, oder wie The Cycle: Frontier, komplett auf die aus Escape from Tarkov bekannte Extraktions-Mechanik.

Was haltet ihr von den Extraktions-Shootern? Findet ihr das Spielprinzip gut, oder seid ihr eher ein Fan von Battle Royals wie Warzone?

Wenn ihr Shooter interessant findet, die wie Escape from Tarkov entweder auf eine Extraktions-Mechanik setzen oder sehr realistisch sind, dann solltet ihr euch auf MeinMMO unsere Liste mit 5 Spielen anschauen, die ihr spielen solltet, wenn ihr den Hardcore-Shooter von Battlestate Games mögt.

5 Spiele auf Steam, die ihr spielen solltet, wenn ihr Escape from Tarkov mögt