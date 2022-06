Gerade entsteht ein ganz neues Gaming-Genre – Was sind EFT-Likes?

Wer sich in der jüngeren Vergangenheit in Gaming-Foren und -Communitys aufhielt oder viel auf Twitter unterwegs war, ist womöglich über den Begriff EFT-Likes gestolpert. Eine Bezeichnung, die immer größere Anwendung findet und tatsächlich ein neues Genre der Gaming-Welt bezeichnet. Doch was sind EFT-Like-Spiele eigentlich und was hat Escape from Tarkov damit zu tun?

Wie entsteht ein Genre-Begriff? In der Gaming-Branche gibt es Genres, die ihrem Namen einem großen Vorreiter verdanken.

Das sind meist Spiele oder Spielreihen, die mit einem innovativen oder einzigartigen Ansatz hervorstachen und andere Entwicklerstudios dazu animierten, sich an dem Prinzip des jeweiligen Vorreiters zu orientieren, die Idee zu adaptieren und ein eigenes Spiel zu erschaffen, das in die gleiche Richtung geht.

Folglich entstehen immer mehr Spiele nach dem vorgelebten Kredo und die Branche schafft einen neuen Begriff, um all diese Titel zusammenzufassen. Bekannte Beispiele für die Entwicklung solcher Begriffe sind die heutzutage üblichen Videospiel-Genres Soulslike oder die berühmten Roguelikes (oder Roguelites).

Das neue Gaming-Genre EFT-Likes

Woher stammt der Begriff EFT-Like? Das Buchstabenkürzel „EFT“ steht für Escape from Tarkov – ein beliebter Hardcore-Shooter von Battlestate Games.

Der Begriff EFT-Like entstand in den vergangenen Monaten in den sozialen Netzwerken und beschreibt demnach Spiele, die sich an dem Prinzip von Escape from Tarkov bedienen und die nach dem Vorbild des Shooters bestimmte Kriterien verschiedener bereits bekannter Genres nehmen und neu kombinieren.

Ein Beispiel für ein Spiel, das anscheinend von EFT inspiriert wurde: das deutsche The Cycle: Frontier:

Die Besonderheiten von Escape From Tarkov

Das zeichnet Escape from Tarkov aus: Escape from Tarkov hat verschiedene Features, durch die der Titel bei Fans so beliebt wurde. Dabei fällt neben dem Realismus des Hardcore-Shooters vor allem das Spielprinzip als Schlüsselaspekte des Spiels und als Identifikationsmerkmale ins Auge.

Sie dienen als Alleinstellungsmerkmale des Shooters und teilweise als Vorbild für bestehende und kommende EFT-Likes.

Wie allerdings schon bei Roguelikes, gibt es auch für EFT-Likes eine Art Liste mit Features und Kriterien, die ein Spiel erfüllen muss, um zum Genre gehören zu dürfen.

EFT-Like: Loot-Extraktion gemischt mit PvEvP

Was muss ein Spiel beinhalten, um als EFT-Like zu gelten? Die von Escape from Tarkov inspirierten Spielen besitzen einige Spielmechaniken, die in jeder gespielten Runde von Bedeutung sind.

MeinMMO zeigt euch 5 entscheidende Aspekte, die das von Escape from Tarkov begründete Genre EFT-Like definieren:

PvEvP-Shooter: Ihr seid auf einer Map und spielt zeitgleich sowohl gegen NPCs als auch gegen andere Spieler.

Ihr seid auf einer Map und spielt zeitgleich sowohl gegen NPCs als auch gegen andere Spieler. Loot: Das Sammeln von Waffen und Ausrüstung ist eines der primären Ziele. Ihr wollt bessere Waffen, Medizin, Ressourcen und vieles mehr finden oder craften.

Das Sammeln von Waffen und Ausrüstung ist eines der primären Ziele. Ihr wollt bessere Waffen, Medizin, Ressourcen und vieles mehr finden oder craften. Raid-Matchmaking: Ihr spielt keine kurzen Deathmatch-Runden oder andere bekannte Modi der unterschiedlichen Shooter. Das Match, das ihr startet, ist ein Raid. Ähnlich wie in MMORPGs verfolgt ihr in den Raubzügen das Ziel, ein Match mit besseren Loot und Gütern zu beenden, als ihr vor dem Raid in eurem Inventar oder Lager hattet.

Ihr spielt keine kurzen Deathmatch-Runden oder andere bekannte Modi der unterschiedlichen Shooter. Das Match, das ihr startet, ist ein Raid. Ähnlich wie in MMORPGs verfolgt ihr in den Raubzügen das Ziel, ein Match mit besseren Loot und Gütern zu beenden, als ihr vor dem Raid in eurem Inventar oder Lager hattet. Extraktion: Die Bergung von Loot oder Missionsgegenständen ist der entscheidende Faktor, der ausmacht, ob euer Raid erfolgreich war oder nicht. Ihr müsst einen Ausgangspunkt, ein Rettungsschiff oder ähnliches erreichen, mit dem ihr euren Loot und euch selbst aus dem gefährlichen Gebiet befreit und den Raid beendet.

Die Bergung von Loot oder Missionsgegenständen ist der entscheidende Faktor, der ausmacht, ob euer Raid erfolgreich war oder nicht. Ihr müsst einen Ausgangspunkt, ein Rettungsschiff oder ähnliches erreichen, mit dem ihr euren Loot und euch selbst aus dem gefährlichen Gebiet befreit und den Raid beendet. Missionen: Um eure Ausrüstung zu verbessern und den Kontostand oder das Level zu erhöhen, gibt es Missionen, die ihr erfüllen könnt. Diese können beispielsweise das Eliminieren von NPCs oder anderen Spielern fordern uns müssen in einem laufenden Raid eigenständig von den Spielenden erledigt werden.

EFT-Like-Spiele beinhalten einen Großteil dieser Kernmechaniken, ohne dabei einem verwandten Genre wie den “Battle Royale”- oder Looter-Shootern, Survival-Games oder MMORPGs anzugehören.

Weitere Genre-Bezeichnungen: Extraction-Shooter und EFT-Lite

Welche Bezeichnungen gibt es für das Genre noch? Ein weiterer Begriff, der neuerdings für das Genre kursiert, lautet Extraction-Shooter. Dieser Name basiert auf der Mechanik, dass ihr den in einem Raid gesammelten Loot sowie den von euch verkörperten Charakter am Ende einer Runde stets aus dem Gefahrengebiet extrahieren müsst.

Da Escape from Tarkov neben der Extraktions-Mechanik zu einem Großteil zusätzlich auf Hardcore-Gameplay setzt, könnte in Zukunft auch eine Abstufung der einzelnen Härtegrade des jeweiligen Spiels vorgenommen werden.

Ein Beispiel für eine Abstufung, die innerhalb des Genres unternommen werden könnte, wäre EFT-Lite. Damit wären dann Spiele gemeint, die das Spielprinzip von Escape from Tarkov ohne Hardcore-Elemente oder zumindest mit leichterem Gameplay umsetzten. EFT-Likes wären dann Spiele, welche die Extraktions- und Loot-Mechaniken mit Hardcore-Gameplay verknüpfen und auf Realismus sowie hohe Schwierigkeit abzielen.

Die Macher von Escape from Tarkov selbst planen bereits ein neues, eigenständiges Spiel:

Spiele, die direkt aus dem Hause Battlestate Games kommen und in die Fußstapfen von Escape from Tarkov treten, könnten den Namen EFT-Borne tragen, wie es bei FromSoftwares Action-RPGs (Soulsborne) der Fall ist.

Findet ihr EFT-Likes interessant und was haltet ihr von dem Konzept von Escape from Tarkov? Kann euch das Prinzip vor den Bildschirm fesseln?

