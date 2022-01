Wie kann ich Escape from Tarkov spielen und wo kann ich es kaufen?

Escape from Tarkov ist ein Online-Shooter, der für den PC entwickelt wird. Man hat sich vor allem „Hardcore“ aufs Schild geschrieben, will hier neue Maßstäbe se...

Außerdem bekommt ihr sämtliche Editionen von Escape from Tarkov noch bis zum 5. Januar um 25 % günstiger. Auch das hat den Spieler-Ansturm begünstigt. Gerade ist also ein idealer Zeitpunkt, um mit EFT zu starten. Oder zumindest, um es sich zuzulegen und dann zu spielen, sobald es wieder geht.

Am 12. Dezember erschien das neue Update 0.12.12 mit einer neuen Map und einem Wipe . Das führte zu einer neuen Spitze an Spielern. Allerdings brachte das Update auch einige Probleme mit sich – etwa instabile Server und damit verbundene Warteschlangen.

Im Shop gibt es 4 verschiedene Versionen von Escape from Tarkov zu kaufen. Diese unterscheiden sich im Preis und in den Inhalten. Zugang zur Beta bzw. zum Spiel erhaltet ihr jedoch in allen:

Escape from Tarkov gilt generell als äußerst hart. Es wird gerade anfangs oft passieren, dass ihr drauf geht und eure Beute verliert. EFT wird jedoch regelmäßig „gewiped“, was den Einstieg erleichtert. Auf MeinMMO findet ihr Tipps für den Einstieg in Escape from Tarkov .

Im Moment gibt es Escape from Tarkov ausschließlich für den PC. Versionen für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S wurden noch nicht angekündigt.

Nein. EFT hat einen eigenen Launcher und läuft nicht über Steam, GOG, Epic und Co. 2016 hieß es, dass das Spiel zu Release möglicherweise in andere Shops kommt. Noch steht der Release aber aus.

Ihr könnt Escape from Tarkov aktuell nur für den PC über den offiziellen Shop der Entwickler kaufen. Da sich das Spiel jedoch offiziell in der Beta befindet, müsst ihr „vorbestellen“. Zugang erhaltet ihr dann dennoch.

Escape from Tarkov erfreut sich unter Fans von Hardcore-Shootern großer Beliebtheit. Aber das Spiel ist in gängigen Shops wie Steam nicht zu bekommen. MeinMMO erklärt, wie ihr EFT kaufen könnt – mit handlichem FAQ.

