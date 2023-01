Escape from Tarkov: Wann ist der nächste Wipe? Unsere Prognose

Escape from Tarkov bietet mit seinen ständigen Wipes frischen Wind für Spieler, die den Extraction-Shooter des Öfteren nach einer Pause besuchen. Spieler fragen sich dennoch wann der nächste Wipe ansteht und wir liefern euch eine ungefähre Prognose dafür.

Wann ist der nächste Wipe in Escape from Tarkov? Die Entwickler hinter Escape from Tarkov setzten in der Regel keine vorzeitigen Termine für einen anstehenden Wipe fest. Dennoch kann man gut an den vorigen Wipes erkennen, wann ein erneuter Reset anstehen könnte. In der Vergangenheit hat Battlestate Games sich ungefähr zwischen 150 und 200 Tagen Zeit gelassen, bis sie die Server wieder auf null gesetzt hatten.

Bedenkt man nun, dass der letzte Reset am 28. Dezember 2022 stattgefunden hat und rechnet 150 – 200 Tage hinzu, ergeben sich die Monate Mai bis Juli, die den nächsten Wipe beinhalten könnten.

Alles zu Wipes in Escape from Tarkov

Was ist ein Wipe in Escape from Tarkov? Ein Wipe ist in Escape from Tarkov eine Mechanik, in der euer Charakter-Fortschritt auf null gesetzt wird. Eure Items, Waffen sowie Ressourcen werden euch genommen und ihr müsst euch alles erneut erkämpfen. Im Grunde so als hättet ihr euch EFT frisch gekauft.

Um der ganzen Sache ein wenig Spannung einzuhauchen, werden in jedem Update einige Änderungen durchgeführt. Das reicht von Anpassungen in der Schwierigkeit der Gegner und Bossen bis hin zu Preisregulierungen oder -steigerungen in den Shops der Händler

Ein Wipe sorgt somit für frischen Wind und lockt auch gelangweilte Söldnern erneut in seine Pforten, in denen es heißt: Plündern oder geplündert werden.

Wipes können auch nach hinten losgehen: Während Wipes von vielen Söldern als positiv angesehen werden, hat der letzte Reset für großen Unmut in der Community gesorgt. Viele Spieler berichteten von Hackern, die dreist ihre Hacks durchgezogen. Sie verbergen ihre unfairen Vorteile nicht und betrügen vor laufenden Kameras. Das ging so weit, dass Spieler versuchten eine Lösung zu finden, sich jedoch nur noch gezwungen sahen in Büschen zu verstecken und zu hoffen, dass die meisten Hacker die ehrlichen Spieler übersahen.

Falls ihr gerade erneut in Escape from Tarkov unterwegs seid, haben wir für euch eine Liste zu den 5 besten Items, die ihr verkaufen solltet: 5 der besten Items in Escape from Tarkov, die sich gut verkaufen lassen