Was wäre, wenn ihr euer liebstes MMO oder MMORPG alle 6 Monate von vorn beginnen müsstet? Ja, so etwas gibt es

Escape from Tarkov ist ein Online-Shooter, der für den PC entwickelt wird. Man hat sich vor allem „Hardcore“ aufs Schild geschrieben, will hier neue Maßstäbe se...

Nehmt an unserer Umfrage teil und/oder teilt mit uns eure Gedanken in den Kommentaren:

Wo liegt da der Reiz? Ein etabliertes Spiel ist plötzlich wieder so wie in den ersten Spielstunden. Mehr noch – alle Spieler erleben das Spiel, als wären es wieder ihre ersten Stunden.

Was passiert bei einem Wipe? Konzentrieren wir uns auf das Beispiel Escape from Tarkov. Hier sind die Wipes integraler Bestandteil der Spielerfahrung.

Welche Spiele machen so etwas? Am bekanntesten sind wohl der Hardcore-Shooter Escape from Tarkov und die Survival-Titel Rust sowie ARK, das Dino-Spiel.

MMORPGs und MMOs mit Live-Service haben eigentlich eines gemeinsam: Ihr sammelt über lange Spielzeiten hinweg immer mehr Fortschritt und könnt etwa in World of Warcraft noch Items besitzen, die über ein Jahrzehnt alt sind. Manche Games regeln das allerdings anders und lassen euch immer wieder von vorn anfangen.

