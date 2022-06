Escape from Tarkov gilt als knallharter Hardcore-Shooter – Jetzt regnet es plötzlich Loot von Himmel

In Escape from Tarkov ist eines eurer großen Ziele, Loot zu sammeln und eure Ausrüstung zu verbessern. In der Regel ist das mit einem hohen Risiko verbunden, da ihr bei einem In-Game-Tod all eure mitgenommene Ausrüstung verliert und die mögliche Beute rar gesät ist. Doch jetzt regnet es in Tarkov plötzlich Loot vom Himmel. Was steckt dahinter?

Was passiert derzeit in Escape from Tarkov? In Escape from Tarkov (kurz: EFT) gibt es derzeit eine erhöhte Anzahl sogenannter Airdrops. Das sind Vorratslieferungen, die mittels eines Flugzeuges über der Stadt Tarkov abgeworfen werden und haufenweise Loot enthalten. Zu diesem Loot können neben dem stärksten Gear wie Panzerungen auch Waffen und ähnliches zählen.

Nicht nur eine erhöhte Anzahl an Airdrops sind neu für EFT-Spieler. Erst kürzlich stellte Battlestate Games Escape from tarkov Arena vor:

Pre-Wipe-Event mit Airdrop

Wieso regnet es Loot? Die Airdrops und der damit verbundene Loot-Regen sind das neuste Pre-Wipe-Event des Hardcore-Shooters. Das sind Ingame-Events, die kurz vor einem Wipe stattfinden.

Einen bevorstehenden Airdrop erkennt ihr an einem oder – speziell während des Events – mehreren Flugzeugen am Himmel Tarkovs, welche die Loot-Kisten abwerfen.

Wieso gibt es Pre-Wipe-Events? Neben haufenweise Loot fördert das aktuelle Event die Ingame-Wirtschaft und vor allem den PvP-Aspekt des Shooters.

EFT-Spieler müssen derzeit damit rechnen, dass sich ihre Kontrahenten in der Nähe eines Airdrops auf die Lauer legen und darauf warten, dass sich jemand die Beute sichern will. Auch die Gier nach Loot sorgt dafür, dass Spieler das Feuer eröffnen, wenn jemand anderes ebenfalls in der Nähe der begehrten Kisten ist.

„Fertig für den Wipe?“

Was ist ein Wipe? Bei einem Wipe setzen Spiele wie Escape from Tarkov alle Fortschritte der Spieler zurück und lassen diese das Spiel neu beginnen. Die gesammelte Ausrüstung, die abgeschlossenen Missionen und das erreichte Level eines Spielers sind im Anschluss an einem Wipe weg.

Der Shooter wird bei einem Wipe in den Zustand zurückgesetzt, den er beim Kauf bzw. beim ersten Starten aufwies. Das bedeutet jedoch nicht nur Verlust. Die Grundausrüstung eines Spielers, die von der gekauften EFT-Version abhängt, wird inklusive der Waffen, Rucksäcken, Panzerungen, Munition, etc. vollständig wiederhergestellt.

Wann ist der nächste Wipe? Derzeit gibt es noch kein genaues Datum für den bevorstehenden Wipe, auch wenn dieser nicht mehr in weiter Ferne sein kann.

In Escape from Tarkov fanden die Wipes bislang ca. alle 6 Monate statt. Der derzeit jüngste Wipe war am 12. Dezember 2021, der vorletzte am 30. Juni 2021.

Auch Studio-Chef und EFT-Game-Director Nikita Buyanov deutete den nächsten Reset erst kürzlich auf Twitter an und fragte, ob die Spieler fertig für den Wipe wären.

Nikita Buyanov via Twitter: „Fertig für den Wipe?"

Escape from Tarkov ist seit einiger Zeit ein äußerst beliebter Shooter und erreicht in der Folge eines Wipes auch auf Twitch häufig hohe Zuschauerzahlen.

Das besondere dabei ist, dass EFT durch sein Hardcore-Gameplay und die damit verbundene Schwierigkeit nicht für jeden Spieler geeignet und alles andere als einsteigerfreundlich ist.

Was haltet von Escape from Tarkov? Ist der Hardcore-Shooter mit seinen Pre-Wipe-Events und dem totalen Reset für euch interessant oder steht ihr eher auf die anderen Titel der 15 besten Multiplayer-Shooter 2022?