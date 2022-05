Escape from Tarkov: Spieler entdeckt Telefonnummer auf Gewehr – Ruft dort an und es hebt wirklich wer ab

Der Hardcore-Shooter Escape from Tarkov gilt als eines der realistischsten Spiele des Genres. Jetzt teilte ein Tarkov-Spieler in einem Clip auf Reddit seine jüngste Entdeckung: Er fand eine Telefonnummer auf seinem Gewehr, rief sie an und legte anschließend panisch auf, als den Anruf tatsächlich jemand entgegennahm.

Was ist in dem Video zu sehen? Der Reddit-User u/JudgeDreddMain befindet sich zu dem Zeitpunkt der Aufnahme des Videos in einem Raid in dem Shooter Escape from Tarkov. Dort schaut er sich sein ausgerüstetes Gewehr genauer an. Er entdeckt eine Telefonnummer und stellt fest, dass diese sehr realistisch ausschaut.

Der Spieler zögert nicht lang und entscheidet sich, die Telefonnummer des Gewehres im realen Leben anzurufen. Dabei stellt sich heraus, dass die Telefonnummer nicht nur echt aussieht – sie ist es.

Nach einigen Sekunden des Klingelns meldet sich eine Frauenstimme am Telefon und fragt, was sie für den Anrufer tun könne. Der Spieler realisierte, dass dies die tatsächliche Kundendienst-Telefonnummer des amerikanischen Waffenherstellers „Knight’s Armament Company“ ist.

Das Video endet mit der verblüfften Reaktion des Spielers, der den Anruf panisch beendet. Zur selben Zeit sagt ihm sein Mitspieler, der den Anruf über Lautsprecher mithören konnte: „Leg auf“. Daraufhin entgegnete der anrufende Spieler lachend mit den Worten „Habe ich.“

Falls euch interessiert, wie der Anruf ablief, könnt ihr das Video von Reddit-User u/JudgeDreddMain hier sehen:

Nach dem Anruf: Spieler haben Fragen an den Kundendienst

Was sagt der Spieler zu seiner Erfahrung? Der Spieler schreibt in dem Reddit-Post mit dem Video: „Ich weiß, dass Battlestate Games [Anm. d. Red.: Entwicklerstudio von Escape from Tarkov] versucht, einen sehr realistischen Shooter zu machen, aber das könnte ein bisschen zu realistisch sein.“

In den Kommentaren auf Reddit gab es anschließend zahlreiche Vorschläge, was der Anrufer den Support hätte fragen sollen. Doch u/JudgeDreddMain antwortete auf einen dieser Vorschläge mit der Aussage, er wollte die Zeit des Kundendienstes nicht verschwenden.

Wie reagierte die EFT-Community? Die Reddit-Community von Escape from Tarkov amüsierte sich über das Video. Während einige Spieler Ideen mit Fragen an den Support äußerten und Schabernack treiben wollten, fanden andere die panische Reaktion des Anrufers lustig.

Doch auch das mit dem Anruf gezeigte Maß an Realismus in Escape from Tarkov sorgte für Gesprächsstoff. MeinMMO zeigt euch eine Auswahl der Kommentare, die das Video erntete:

u/FetusMeatloaf via Reddit: „Du hättest nach dem Gewicht des Handschutzes fragen sollen, um zu sehen, ob es dem Gewicht im Spiel entspricht.“

u/Immortal_Crab via Reddit: „Hahaha, ich liebe dieses Maß an Neugierde. Und dann die totale Panik und Angst, ihre Zeit nicht zu verschwenden, lol. So lustig. BattleState Games geht aufs Ganze.

u/VoodooSweet via Reddit: „Es ist also tatsächlich die Telefonnummer der echten Knight’s Armament Company – ziemlich cool! Die werden sich fragen: ‚Wer zum Teufel ist Nikita [Anm. d. Red.: Nikita Buyanov ist der Chef-Entwickler von Escape from Tarkov] und warum fragen all diese Leute, wann der Wipe ist?'“

u/jasonalloyd via Reddit: „Du hättest ihnen sagen sollen, dass du Probleme mit deinem Gewehr hast und Unterstützung brauchst. Dann drehst du deine Lautstärke auf und beginnst zu schießen, lol.“

EFT: Hardcore-Shooter mit Langzeitmotivation

Was ist Escape from Tarkov? Der von Battlestate Games entwickelte Hardcore-Shooter Escape from Tarkov setzt auf Realismus. Neben zahlreichen Mechaniken, die reale Bewegungen und Waffenhandhabungen darstellen sollen, sticht besonders das Sound-Design des Shooters hervor.

Das Spielprinzip von Tarkov begründet unter Shooter-Fans sogar einen neuen Genre-Begriff: EFT-Like. Das sind Shooter, die wie Escape from Tarkov auf Raids setzen, in denen PvEvP gespielt wird. Dabei wird das Ziel verfolgt, Ausrüstung zu sammeln und die eigenen Besitztümer sowie die Basis stetig aufzuwerten.

MeinMMO fasst euch einige Kernaspekte von EFT oder EFT-Like-Spielen zusammen:

Keine immer kleiner werdende Zone: Die Map bleibt den gesamten Raid unverändert.

Ihr könnt Ausrüstung in einen Raid mitnehmen, die ihr in vorherigen Raids gesammelt, gekauft und gegebenenfalls aufgewertet habt.

Während in einem Battle Royal das Ziel der Rundensieg ist (der letzte Überlebende gewinnt), zählt in EFT der Fortschritt über einen längeren Zeitraum.

Langzeitmotivation durch Wipes, die den gesamten Fortschritt der vergangenen Monate zurücksetzen und die gesammelte Ausrüstung aus dem Besitz eines Spielers entfernt.

Escape from Tarkov ist seit einigen Jahren ein erfolgreicher Shooter, der seine Fans regelmäßig neu begeistert. Auch auf der Streaming-Plattform Twitch ist EFT ein echter Zuschauermagnet.

Nach dem letzten Wipe im Dezember 2021 erreichte EFT im Januar 2022 durchschnittlich 125.000 Zuschauer (via SullyGnome.com)

Falls euch der Realismus von EFT reizt und ihr euch jetzt fragt, wie und wo ihr Escape from Tarkov kaufen könnt, hat MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus alle Informationen zusammengefasst, die ihr benötigt.

