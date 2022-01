Twitch-Streamer erklärt, wo der Shooter-Hit Escape from Tarkov ein großes Problem hat

Jaryd “Summit1g” Lazar ist ein langjähriger Shooter-Spieler und Streamer auf Twitch. In den letzten zwei Wochen zeigt er fast ausschließlich das Spiel Escape from Tarkov. Obwohl er viel Spaß an dem Hardcore-Shooter hat, regte er sich in einem Livestream vor allem über die offiziellen Server auf.

Was passiert gerade bei Escape from Tarkov?

Escape from Tarkov ist derzeit das beliebteste Spiel auf Twitch. In den letzten 7 Tagen wurden dort 45 Millionen Stunden geschaut. Nur die Kategorie Just Chatting ist erfolgreicher (via Sullygnome). Der Shooter verhalf sogar einem eher unbekannten Australier plötzlich die Nummer 1 auf Twitch zu werden.

Grund für die Beliebtheit sind ein Wipe am 12. Dezember und neue Twitch-Drops, die am 28. Dezember eingeführt wurden. Der Shooter erlebte bereits zum Start von 2020 und 2021 einen großen Boost in der Beliebtheit.

Doch diese Beliebtheit führte auch zu Problemen. So kam es zuletzt immer wieder zu langen Warteschlangen, in denen gerne mal 50.000 oder sogar mehr Spieler anstehen.

Wo sieht Summit1g ein großes Problem? Für Summit1g sind die offiziellen Server von Escape from Tarkov ein großes Problem. Er selbst erlebte Verbindungsprobleme und startete daraufhin seinen Client neu. Prompt stand der Streamer jedoch in einer Warteschlange mit 28.000 anderen Spielern.

Daraufhin ließ sich der Streamer sehr negativ über die offiziellen Server aus.

Streamer vermisst Prioritäten-Liste für Spieler, die schon online waren

Was sagte Summit1g zu den Servern? Nach dem Restart des Clients bereute der Streamer seine Entscheidung sofort. Nach einem lauten Seufzer sagte er: “Ich hätte es nicht tun sollen. Ich hätte es echt nicht tun sollen. Das war eine richtig schlechte Idee.”

Im Anschluss daran erklärte Summit1g jedoch, was ihn stört:

Yo, wisst ihr, was ihr tun müsst, Tarkov? Ich spiele auf einem Community-Server, der nicht von Admins betrieben wird, sondern nur von ein paar Typen, die gerne daran arbeiten und es programmieren. Und sie haben etwas, bei dem man, wenn man rausfliegt, einen Vorzug bekommt, wenn man zurückkommt.

Er spielt damit auf den Rollenspiel-Server NoPixel in GTA 5 an. Dieser wird von Fans des Spiels betrieben und hat genau eine solche Warteschlange. Der Server erfreute sich Anfang 2021 großer Beliebtheit und wird auch jetzt noch von vielen Streamern genutzt.

Weiter heißt es vom Streamer:

Wie kann es sein, dass niemand dort drüben darüber nachgedacht hat: “Hey Mann, es ist wirklich scheiße, dass wenn unser Spiel jemanden disconnectet, er in einer 20.000er-Warteschlange warten muss. Wenn sie das Spiel für etwa 5 Minuten verlassen, bekommt der Account vielleicht eine Prio-Warteschlange?” Vielleicht so etwas wie das.

Am Ende kostete es dem Streamer rund 8 Minuten, bis er wieder in Escape from Tarkov online war.

Auch DrDisrespect äußert Kritik an dem Hardcore-Shooter

Was sagt der Doc? Neben Summit1g ist auch der Streamer DrDisrespect gerade wieder im Tarkov-Fieber.

Er hat nach eigener Aussage richtig Spaß am Spiel, stört sich jedoch an dem schweren Start nach jedem Server-Wipe. Seiner Meinung nach könnte Escape from Tarkov sogar die Gaming-Welt übernehmen.

Was er genau gesagt hat, findet ihr hier:

