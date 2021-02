Wer da mitmachen will, muss sich einen der begehrten Plätze ergattern. Aktuell (9. Februar 2021) sind die Plätze für das „normale Whitelisting“ geschlossen. Nur noch Spender können sich bewerben (via nopixel.net ). Es dauert dann etwa 14 bis 30 Tage, bis über die Bewerbung entschieden wurde.

Wer in diese verrückte, offene Welt mal reinschnuppern will, kann sich den neuen Trailer zu NoPixel 3.0 hier ansehen:

Was macht den Server so gut? Generell gehört GTA Online zu den MMOs, die sich am besten für Rollenspiel eignen . Auf NoPixel 3.0 könnt ihr euch im Roleplay richtig austoben:

In der folgenden Grafik seht ihr, wie sich die durchschnittlichen Zuschauer Zahlen und die meisten gleichzeitigen Zuschauer in den letzten 90 Tagen bei GTA Online steigerten.

Laut der Webseite Sullygnome war der Peak am Sonntag, dem 7. Februar, sogar bei 438.000 Zuschauern gleichzeitig. Große Streamer, die gerade beim RP in GTA 5 mitmachen sind:

Über 413.000 Leute schauten sich am 5. Februar 2021 gleichzeitig Streams von GTA 5 an.

Was ist los bei GTA 5? In diesem Jahr wird GTA 5 schon 8 Jahre alt. Und erst vor wenigen Tagen ließ das Game alle anderen Titel auf Twitch alt aussehen. Das Action-Game boomt wieder auf Twitch. Kurzzeitig schauten wieder mehr als 400.000 Zuschauer gleichzeitig GTA-5-Streams.

