Die 7 besten MMOs für Roleplaying

Das Rollenspiel ist für viele Fans von MMOs ein wichtiger Aspekt. Doch nicht jedes Spiel eignet sich gleich gut für Rollenspiel und hat auch eine Community, in der man sich ausleben und austauschen kann. Wir stellen euch deshalb 7 MMOs vor, die sich besonders gut fürs Roleplaying eignen.

Was ist eigentlich Rollenspiel? Im Rollenspiel geht es darum, die Rolle von etwas anderem einzunehmen, sei es nun ein Mensch, ein Tier oder eine fiktive Figur. In MMORPGs ist das Wort Rollenspiel bereits enthalten, wobei es sich mehr darauf bezieht, dass euer Charakter eine bestimmte Rolle in der Geschichte einnimmt und ihr ihn mit der Zeit besser ausrüsten könnt.

Doch viele Spieler gehen noch einen Schritt weiter und schaffen sich eine eigene Persönlichkeit und eine Rolle, die das Spiel eigentlich nicht vorgesehen hat. So werden Spieler plötzlich zu hauptberuflichen Anglern, gründen eine Familie oder haben Streit mit dem Nachbarn und vieles davon tun sie, ohne eine Belohnung im Spiel zu bekommen. Sie haben vor allem Spaß daran.

Worum geht es in dieser Liste? Das Rollenspiel, das über die vom Spiel vorgegebenen Grenzen hinaus geht, ist nicht in jedem MMO möglich:

In einigen Spielen fehlen Inhalte, um sich richtig in das Spiel hineinversetzen zu können (Immersion). Rollenspieler möchten meist sitzen können oder bestimmte Emotes verwenden. In manchen Spielen gibt es hingegen Inhalte, die einfach nicht in die dazugehörige Welt passen und damit die Immersion sogar zerstören.

In anderen Spielen ist es kompliziert mit Spielern zu interagieren oder sich überhaupt gezielt mit Freunden zu treffen.

Zudem ist es für gutes Rollenspiel hilfreich, wenn es eine breite Masse an Spielern gibt, die daran interessiert ist.

Darum haben wir 7 Spiele herausgesucht, wo ihr genau solche Gegebenheiten vorfinden könnt.

Wie wurden die Spiele ausgewählt? Die Spiele wurden nach eigenen Erfahrungen der Redaktion und einigen Recherchen in Rollenspiel-Communitys ausgewählt.

Es mag durchaus MMOs geben, die wir übersehen haben oder in denen die Communitys noch größer sind. Empfiehlt uns gern weitere Rollenspiel-Titel in den Kommentaren.

GTA Online

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Rockstar Games | Plattform: Xbox One, PS4, PC | Release-Datum: September 2013 | Modell: Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? GTA Online ist der Multiplayer-Modus zu Grand Theft Auto V. Ihr erstellt einen Charakter und begebt euch in die riesige und offene Spielwelt. Darin erwarten euch verschiedene Missionen, über die ihr Geld erhalten, um euch Waffen, Fahrzeuge und Unternehmen zu kaufen, mit denen ihr euch noch mehr Cash besorgt.

Ein Inhalt sind die „Heists“, eine Koop-Aktivität, bei der man mit anderen Spielern zusammen PvE-Aufgaben löst. Doch auch PvP gegen andere Spieler, Rennen mit Autos, Fahrrädern oder Booten und Tuning sind Teil der Spielwelt.

In GTA Online könnt ihr das Leben eines Gangsters führen oder auch eines langweiligen 0815-Arbeiters, der sein Geld mit Gelegenheitsjobs verdienen muss.

Warum eignet es sich so gut für Rollenspiel? GTA V hat ein sehr detailverliebtes World-Building und bietet viele Optionen, um in eine eigene Rolle zu schlüpfen.

Am besten funktioniert das Rollenspiel über eigene Server, die die Spieler hosten können. GTAlife beispielsweise zählt zu den bekanntesten Communitys. Dort müsst ihr ein ganz normales Leben führen und arbeiten, Geld verdienen und darüber neue Autos kaufen.

Wie das Rollenspiel ablaufen kann, zeigt ein Video vom YouTube-Kanal Gamebot GTA:

Final Fantasy XIV

Genre: MMORPG | Entwickler: Square Enix | Plattform: PC, PS4 | Release-Datum: 27. August 2013| Modell: Pay2Play

Was ist das für ein Spiel? Final Fantasy XIV ist eines der beliebtesten MMORPGs im Westen und erhält regelmäßig Content-Updates und Erweiterungen wie Shadowbringers. Das Spiel erinnert an klassische japanische Rollenspiele, mit starkem Fokus auf die Story. Im Endgame wiederum warten knifflige Dungeons und Raids.

Dabei habt ihr die Wahl aus verschiedenen Klassen (Jobs genannt), zwischen denen ihr mit einem Charakter aber jederzeit wechseln könnt. Zudem gibt es ein tief greifendes Crafting-System und viele Nebenquest, mit denen ihr euch lange beschäftigen könnt.

Vor Kurzem wurde zudem der kostenlose Zugang zum Spiel erweitert. Ihr könnt nun die Inhalte der Erweiterung Heavensward erleben, bis Stufe 60 leveln und erste Dungeons besuchen.

Warum eignet es sich so gut für Rollenspiel? Die Welt von Final Fantasy ist groß und reich an Hintergrundgeschichte. Zudem könnt ihr euren Charakter nach Belieben gestalten und vom Job her jederzeit anpassen.

Das Rollenspiel ist in FFXIV so beliebt, dass man eigentlich fast überall auf eine Gruppe von Spielern trifft. Außerdem veranstalten verschiedenste Communitys regelmäßig Rollenspiel-Events.

Wer sich einem solchen Event anschließen möchte, kann auf den Kalender der „Rollenspiel auf Light“ schauen. Diese deutsche Community veranstaltet fast täglich eine Aktivität.

Der Herr der Ringe Online

Genre: MMORPG | Entwickler: | Plattform: PC | Release-Datum: 24. April 2007 | Modell: Free2Play

Was ist das für ein Spiel? In HdRO (oder LOTRO) geht es nach Mittelerde, wo ihr aus ruhigen Starter-Zonen langsam aber sicher hinaus in die Welt tretet, die von Saurons Griff bedroht wird.

Das MMORPG zeichnet sich durch eine wundervolle Atmosphäre, die vielen Inhalten und regelmäßige neue Updates aus, obwohl das Spiel bereits 13 Jahre alt ist.

An dieser berühmten Hochzeit konnten Spieler Ingame teilnehmen und viele haben es auf eine ganz eigene Art zelebriert.

Warum eignet es sich so gut für Rollenspiel? Die Welt von Tolkien ist ein wundervoller Rahmen, um die eigenen Rollenspiel-Fantasien auszuleben. Immerhin trifft man in dem MMORPG auf die bekannten Charaktere aus Buch und Film.

Zudem kommt es immer wieder zu besonderen Events im Spiel. Erst im Juni fand die legendäre Hochzeit zwischen Aragorn und Arwen statt. Ein perfekter Zeitpunkt, um sich ordentlich rauszuputzen und einen besonderen Moment aus dem Film auf eine ganz eigene Weise zu erleben.

Ergänzt wird dies durch eine große Rollenspiel-Community, die gemeinsam Mittelerde erkundet, sich Herausforderungen stellt, mal strikteres und mal lockeres Rollenspiel betreibt, oder einfach musiziert, wie in diesem Video: