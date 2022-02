Die 5 erfolgreichsten YouTube-Videos aller Zeiten zu Minecraft

2011 wurde das Klötzchen-Spiel Minecraft veröffentlicht und genießt seitdem einen unglaublichen Hype. Hunderttausende Videos, Streams und Clips werden täglich auf YouTube und Twitch zum Spiel veröffentlicht. Wir von MeinMMO zeigen euch heute die Top 5 der erfolgreichsten Videos aller Zeiten zu Minecraft auf YouTube.

Diese Liste wurde nach folgenden Kriterien erstellt:

Das Ranking wird durch die Anzahl der Klicks bestimmt

YouTube-Shorts werden nicht mit in das Ranking genommen

Es wurde kein bestimmter Zeitraum festgelegt. Die Liste bezieht sich auf den kompletten Zeitraum, seit YouTube besteht (Stand: 08. Februar 2022)

Platz 5: „World’s Largest Challenge!“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

YouTuber: MrBeast Gaming

MrBeast Gaming Aufrufe: 15.425.485

15.425.485 Upload-Datum: 28. Januar 2022

Worum geht es in dem Video? 2000 Leute treten in Minecraft gegeneinander an. Sie müssen 6 Herausforderungen meistern, um 50.000 $ zu gewinnen. Unter anderem müssen sie einen Hindernisparcours bewältigen oder aber später in Teams gegeneinander antreten.

Derjenige, der am längsten überlebt, gewinnt das Geld. MrBeast ist dafür bekannt, verrückte Challenges auf YouTube zu starten, in denen es um eine Menge Geld geht. Zuletzt stellte er die bekannte Netflix-Serie „Squid Game“ nach:

YouTuber stellt fröhlich lachend das Gemetzel der Netflix-Serie Squid Game nach

Platz 4: „WAIT WHAT (Minecraft) #6“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

YouTuber: Not Safe

Not Safe Aufrufe: 22.303.937

22.303.937 Upload-Datum: 05. April 2021

Worum geht es in dem Video? In dem Video werden witzige oder unlogische Momente in Minecraft zu Memes umgewandelt. Wer Memes oder Flachwitze mag, kann diesem Video bestimmt etwas abgewinnen.

Platz 3: „TIME TO MAKE MY WORLD | MINECRAFT GAMEPLAY #1“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

YouTuber: Techno Gamerz

Techno Gamerz Aufrufe: 24.197.134

24.197.134 Upload-Datum: 29. April 2020

Worum geht es in dem Video? Techno Gamerz startet eine neue Welt in Minecraft und baut sich seinen Unterschlupf. Das Video ist leicht geschnitten, während der YouTuber sein Gameplay kommentiert. Ob er dabei wertvolle Tipps teilt oder einfach einen Schwank aus seinem Leben erzählt, können wir euch an der Stelle nicht verraten, da er die Sprache Hindi verwendet.

Platz 2: „the entire history of minecraft, i guess“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

YouTuber: Sipover

Sipover Aufrufe: 28.711.022

28.711.022 Upload-Datum: 30. Januar 2021

Worum geht es in dem Video? Der YouTuber Sipover erklärt mit Humor, wie Minecraft überhaupt entstanden ist. Er berichtet über den langen Werdegang des Klötzchen-Spiels und geht dabei auf interessante Fakten ein, ohne dass es eine langweilige Aneinanderreihung von Informationen wird.

Hat euch schon immer interessiert, wie genau Minecraft 2009 aussah und welche Dinge es damals gab, die bis heute wieder entfernt wurden? Dann ist das Video auf jeden Fall einen Blick wert.

Platz 1: „SURVIVAL – Alex and Steve Life (Minecraft Animation)“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

YouTuber: Black Plasma Studios

Black Plasma Studios Aufrufe: 54.152.256

54.152.256 Upload-Datum: 12. September 2020

Worum geht es in dem Video? In dem aufwendigen Animations-Film geht es um das Leben von Alex und Steve, den beiden Hauptcharakteren aus Minecraft. Während sie am Tag ungestört Gebäude errichten, werden sie in der Nacht von einer Horde Monster überfallen, welche die 2 zum Kampf herausfordern.

In einer epischen Schlacht kämpfen die beiden bis zum Morgengrauen. Ob die zwei den unermüdlichen Kampf gewinnen, könnt ihr euch im Video selbst ansehen.

Extra: „Bella Poarch Loves You (Minecraft)“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Zwar haben wir keine Shorts in das Ranking aufgenommen, jedoch wollten wir euch das meistgeklickte YouTube-Video zu Minecraft natürlich nicht vorenthalten: Ganze 156.427.906 Klicks konnte das Video bisher sammeln.

Worum geht es in dem Video? Das Video mit dem Titel „Bella Poarch liebt dich“ von YouTuber Twuwy zeigt die Sängerin Bella Poarch mit einem Controller in der Hand. Im Hintergrund läuft Minecraft-Gameplay. Es soll implizieren, dass Poarch gerade Minecraft spielt und einen bestimmten Block berührt. Danach bildet sich in Minecraft ein Herz.

Was denkt ihr über diese Minecraft-Videos? Kanntet ihr sie auch schon oder waren Neuheiten für euch dabei? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Welchen Content spielt ihr bei Minecraft am liebsten?