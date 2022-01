Welchen Content spielt ihr bei Minecraft am liebsten?

Die Menge an Content in Minecraft ist gewaltig groß und Spieler haben eine breite Auswahl aus vielen verschiedenen Modi und Servern. Welche Art von Content sagt euch in dem Bauspiel am meisten zu? Erzählt es uns.

Seit seinem Release im November 2021 gilt Minecraft als ein Gaming-Phänomen. Mit über 141 Millionen aktiver Spielern ist es eins der größten Spiele weltweit und bietet seinen Fans Tonnen an Content.

Dieser Content kommt in allen Farben und Formen, denn eine der großen Besonderheiten an Minecraft ist die Freiheit und die kreativen Möglichkeiten, die das Spiel seinen Spielern bietet.

Es kann sowohl im Single- als auch im Multiplayer gespielt werden

Den Möglichkeiten beim Bauen sind quasi keine Grenzen gesetzt

Sowohl PvE- als auch PvP-Fans kommen durch zahlreiche Modi und Server auf ihre Kosten

Für Spieler, die Herausforderungen lieben, gibt es Survival-Modus und den gnadenlosen Hardcore-Modus

Durch das Modding und selbst-erstellte Maps anderer Spieler eröffnen sich nahezu grenzenlose Möglichkeiten. Dank der großen Community gibt es MMORPGs, Survival-Horror, Story-Adventures, Zombie-Apokalypse, Puzzles und viele zahllose weitere Genres und Mondi.

Dank dieser Vielfalt kann Minecraft fast alle Spielertypen bedienen und jeder findet in dem großen Haufen Content etwas, das ihm persönlich am meisten gefällt.

Daher wollten wir von euch wissen, welche Art von Content ihr in Minecraft am liebsten spielt.

So könnt ihr abstimmen: Eure Stimme könnt ihr wie gewohnt in unserem Umfrage-Tool weiter unten abgeben. Ihr könnt insgesamt bis zu drei Antworten ankreuzen und somit eine Top 3 von eurem Lieblings-Content in Minecraft aufstellen.

Die Wahl kann aber wie immer nicht rückgängig gemacht werden:

Wie sieht’s bei euch aus? Bevorzugt ihr eine bestimmte Art von Content in Minecraft oder spielt ihr querbeet alles, was das Game zu bieten hat? Baut ihr selbst oder habt ihr vielleicht bestimmte Lieblings-Maps von anderen Spielern, die ihr gerne zockt? Schreibt sie in die Kommentare und erzählt uns, was ihr daran besonders cool findet.

