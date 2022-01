Fans bauen Stadt aus Genshin Impact in Minecraft – So schön sieht’s nach 400 Stunden aus

Die Mitglieder der deutschen Gruppe Skyblock Squad haben sich über 400 Stunden Zeit genommen und Mondstadt aus Genshin Impact komplett in Minecraft nachgebaut. Die Details sind beachtlich. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was haben die Fans gebaut? Das Ziel des gigantischen Projektes war es, die Stadt Mondstadt aus dem Spiel Genshin Impact im Faktor 1:1 nachzubauen. Jedoch ging das nicht ganz auf, da einige Details in Minecraft nicht so gut dargestellt werden können, wie im Vorbild.

Daher ist die nachgebaute Stadt sogar ein bisschen größer als das Original. Genaugenommen hat sie den Faktor 1:1.15. Die Details der Stadt sind entsprechend gut ausgearbeitet. Mondstadt sieht genau so aus, wie sein Vorbild in Genshin.

Wer hat gebaut? Verantwortlich für das Projekt sind die Builder der deutschen Gruppe Skybock Squad, die bereits andere große Projekte in Minecraft umgesetzt haben. Unter anderem haben sie das Abyss Theme aus Genshin Impact in Minecraft-Notenblöcken nachgebaut.

Mondstadt hat, nach Angaben der Gruppe, etwa 400 Stunden benötigt, um so auszusehen, wie in dem verlinkten Video. Das Squad arbeitete seit August an der Stadt aus Genshin Impact, also in etwa 80 Stunden im Monat.

Könnt ihr euch das auch ansehen? Ja! Über die Website Planet Minecraft könnt ihr euch noch mehr Screenshots ansehen und auch die Karte herunterladen, um dann selbst Mondstadt auch abseits von Genshin Impact erkunden zu können (via planetminecraft.com).

Dann könnt ihr selbst die erstaunlichen Details des Nachbaus bewundern. Viele der Häuser haben sogar die entsprechende Inneneinrichtung, die es auch im Vorbild gibt.

Die Community liebt das Projekt

Was sagen die Fans? Das Projekt kommt bei den Fans ausgesprochen gut an. Viele sind vor allem von der Detailstufe des Nachbaus beeindruckt. Die Leute sind außerdem angetan davon, dass jemand so viel Durchhaltevermögen aufbringt, um 400 Stunden an dieser Stadt zu bauen.

Der User Lance Patrick schreibt (via YouTube): “Du bist wirklich ein Mann mit Geduld und Leidenschaft. Richtig gut gebaut, klasse!”

Auch User Ivan zeigt sich beeindruckt: “Das ist großartige Arbeit. Ich habe auf Mondstadt so lange gewartet.”

Panaligan ist ebenfalls erstaunt: “Oh man, es sieht einfach genau gleich aus. Großartige Arbeit!

Auch auf der Community-Seite Planet Minecraft kommt das Projekt gut an. Es wurde vor 17 Stunden veröffentlicht und bereits 133 Mal heruntergeladen und über 30 Mal favorisiert und ausgezeichnet.



Links in Minecraft, rechts in Genshin Impact – Mondstadt

Was haltet ihr von dem Projekt? Seid ihr ebenfalls beeindruckt von dem Nachbau oder würdet ihr euch vielleicht eher eine andere Stadt aus Genshin Impact wünschen? Werdet ihr die Map herunterladen und euch selbst durch das Minecraft-Mondstadt stürzen oder reicht euch das Video? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

