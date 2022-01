Genshin Impact: 4 beliebte Charaktere bekommen neue Skins, weil China sie zu nackt findet

In Genshin Impact bekommt ihr jetzt für gleich vier der weiblichen Charaktere neue Skins. Ihr dürft euch dann aussuchen, ob ihr lieber mit dem originalen Skin oder dem neuen spielen möchtet. In China sieht das aber anders aus, hier müssen die Originale gehen – weil sie zu nackt sind.

Welche Charaktere sind betroffen? Bei den vier weiblichen Figuren handelt es sich um Jean, Amber, Rosaria und Mona. Abgesehen von Amber, gehören diese Charaktere zu den beliebteren in Genshin Impact, weshalb die Änderungen auch für einigen Trubel in der Community sorgen.

Die Änderungen für Jean und Amber erscheinen in China bereits heute, mit Patch 2.4 während die neuen Outfits für Rosaria und Mona noch bis Patch 2.5 auf sich warten lassen.

Noch ist unklar, ob noch mehr Charaktere solche Änderungen erfahren werden, bisher sind aber nur diese vier angekündigt und betroffen.

Wie sehen die neuen Skins aus? Die Outfits der Charaktere wurden nur geringfügig angepasst, dennoch sehen viele Fans in der Community darin mehr, als eine kurze Änderung der Klamotten.

In erster Linie dienen die Änderungen aber dem Ziel, etwas weniger Haut zu zeigen, als es vorher der Fall war. Davon sind vor allem die De­kolle­tés der Charaktere betroffen, welche nun höher geschlossen wurden. Weitere Änderungen fallen eher geringfügig aus.

Jeweils links findet ihr die neuen Skins, rechts daneben die originale Version

Warum wurden die Skins geändert? Eine offizielle Angabe vom Entwickler gibt es dazu nicht. Da die Änderungen im Rest der Welt aber optional und nur in China zwingend sind, ist davon auszugehen, dass die Outfits den Chinesen etwas zu freizügig waren.

Außerdem erhalten die chinesischen Spieler eine Kompensation dafür, dass ihre Lieblingsfiguren nun anders aussehen. Diese Belohnungen gibt es im Rest der Welt aber nicht, ihr erhaltet lediglich die neuen, für euch optionalen, Outfits.

Aufruhr in der Community – Desexualisierung oder Zensur?

Wie reagieren die Fans? Die ersten Reaktionen der Community auf diese neuen Outfits könnte nicht unterschiedlicher sein, jedoch sorgen sie für viel Diskussion innerhalb der Fanbase. Diese Diskussionen reichen weit über Meinungen wie “find ich gut” oder “find ich nicht gut” hinaus.

Ein großer Punkt, der in der Community aufkam, ist das Thema Zensur durch China. Während sich viele Fans darüber freuen, dass die vier weiblichen Charaktere nun nicht mehr so stark sexualisiert werden, finden wieder andere, dass das Game somit Zensur erfährt.

In der Kritik steht außerdem, dass diese Änderungen nur weibliche Charaktere betreffen und es einfach keine neuen Skins für die männlichen Figuren im Spiel gibt. Im Großen und Ganzen fühlen sich also die meisten Fans an irgendeinem Punkt auf den Schlips getreten.

Die Standpunkte

Um euch einen groben Überblick über die Diskussion in der Community zu geben, möchten wir hier jede der Meinungen zu Wort kommen lassen:

Kazuha_no_neko sagt (via Twitter): “Wieso gibt es nur Skins für Frauen? Die Entwickler geben immer nur neue Outfits für weibliche Charaktere raus und nennen es Fan-Service. Wo sind die Skins für Männer? Wo sind Xiangqui, Diluc, Chongyun, Venti oder Kazuha?!”

Commomula schreibt (via Twitter): “Ich verstehe, dass Leute auch Skins für die männlichen Charaktere wollen. Aber diese neuen Outfits sind nicht nur Skins. Sie sind da, um den neuen Regulierungen von China zu folgen, damit sie das Game erfolgreich weiter dort vermarkten können. Nur deswegen mussten diese Änderungen gemacht werden und nur deshalb bekommen ausschließlich chinesische Spieler die Kompensation. […] Das ist Zensur und Zensur ist immer schlecht.”

oatslices sagt dazu (via Twitter): “Vielleicht eine ungewöhnliche Meinung, aber ich mag die neuen Outfits der Charaktere und freue mich darüber, dass sie sehr viel weniger sexualisiert sind.”

Zu guter Letzt gibt es auch eine Hand voll Leute, die die Änderungen einfach optisch ansprechend finden (via hoyolab.com): “Die sehen alle aus, als würden sie besser zu ihrem Charakter passen. Ich finde das super, danke dafür an die Entwickler.”

Wie seht ihr das? Sind diese Änderungen für euch überhaupt interessant oder freut ihr euch einfach über den alternativen Skin als Geschenk? Welchen Standpunkt der Community könnt ihr am ehesten einnehmen und was sagt ihr zu dem Vorwurf der Zensur? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

