Genshin Impact: Alles zu Patch 2.4 – Leaks, Release, Banner, Charaktere

Patch 2.4 in Genshin Impact soll voraussichtlich am 5. Januar 2022 erscheinen. Bisher gibt es nur wenig offizielle Informationen, jedoch viele Leaks. MeinMMO fasst für euch alle bisherigen Infos und Leaks zusammen.

Welche offiziellen Informationen gibt es? Bisher hat Genshin Impact noch nicht viel über Patch 2.4 preisgegeben, da das Update zu 2.3 gerade erst im Spiel erschienen ist.

Allerdings haben sie auf Twitter zwei neue Charaktere angekündigt, die im Januar-Update dazukommen werden: Geo-Nutzerin Yun Jin und Kryo-Kämpferin Shenhe.

Wer mehr über die wahrscheinlichen Skills der beiden herausfinden möchte, wird in den Leaks, die wir euch weiter unten zusammengefasst haben, definitiv fündig.

Achtung: Leaks können sich jederzeit als falsch herausstellen. Zudem können sie stark vom offiziellen Release abweichen. MeinMMO nimmt die Informationen von öffentlichen Leakern, die sich in der Vergangenheit als zuverlässig erwiesen.

Leaks zu Fähigkeiten, Konstellationen und Talenten von Yun Jin

Die Informationen zu den Fähigkeiten, Talenten und Sternbildern von Yun Jin stammen vom Leaker Dimbreath, der sich nach kurzer Zeit auf Twitter deaktivierte. SaveYourPrimos teilte die Leaks erneut (via Twitter).

Yun Jin soll ein 4-Sterne Charakter werden.

Welche Fähigkeiten besitzt Yun Jin? Mit ihren Standardangriffen kann sie bis zu fünf aufeinanderfolgende Schläge mit dem Speer ausführen. Yun Jin prescht mit ihrem heftigen Schlag nach vorn und verletzt alle Gegner in ihrem Pfad.

Yun Jins Elementarfähigkeit „Whirling Opener“ besitzt zwei Eigenschaften:

Drückt ihr die Fähigkeit, fügt Yun Jin den Feinden Geo-Schaden hinzu. Generiert 3 Elementar-Partikel (via Twitter).

Haltet ihr die Fähigkeit gedrückt, erschafft Yun Jin einen Schild, dessen Lebensdauer auf ihren maximalen Lebenspunkten (LP) basiert. Generiert 4 Elementar-Partikel. Der Schild kann Elementarschaden und physischen Schaden 150 % effektiver absorbieren. Wenn ihr den Schild einsetzt, seine Dauer abläuft oder wenn er bricht, wandelt Yun Jin den absorbierten Schaden um und benutzt ihn, um Geo-Schaden an den Gegnern zu verursachen. Je nachdem wie lange ihr die Fähigkeit aufladet, richtet ihr höheren Schaden an.

Der Cooldown beträgt 9 Sekunden.

Yun Jins Spezialfähigkeit „Cliffbreaker’s Banner“ verteilt Geo-Flächenschaden an die Gegner und eine „Flying Cloud Flag Formation“ an alle naheliegenden Teammitglieder. Die „Flag Formation“ hat folgende Eigenschaften:

Greift ihr mit Standardangriffen an, verursacht ihr Bonus-Schaden, der auf Yun Jins Verteidigung basiert.

Der Effekt des Skills endet, wenn 10 Sekunden abgelaufen sind oder eine bestimmte Anzahl an Stapelungen konsumiert wurde. Yun Jin besitzt 30 Stapelungen als Ausgang.

Jedes Teammitglied bekommt den Effekt und die Stapelungen werden individuell gezählt.

Jeweils eine Stapelung wird pro getroffenen Gegner verbraucht.

Der Cooldown beträgt 15 Sekunden.

Der Skill kostet euch 60 Energiepunkte.

Animationen, Fähigkeiten und Gameplay zu Yun Jin wurden bereits in einem Video auf YouTube geteilt:

Yunjins passive Talente:

„True to Oneself“: Nutzt ihr Yun Jins Elementarfähigkeit zu einem passenden Moment, wenn ihr angegriffen werdet, löst sie die Fähigkeit im maximal aufgeladenen Zustand aus.

„No Mere Traditionalist“: Der Bonus-Schaden von Standardangriffen, während der Spezialfähigkeit, steigt um 2,5 %/5 %/7,5 %/11,5 % basierend auf Yun Jins Verteidigung, wenn das Team aus 1/2/3/4 Elementar-Charakteren besteht.

„Light Nourishment“: Kocht ihr Buff-Food perfekt, habt ihr eine Chance von 12 %, das Buff-Food doppelt zu erhalten.

Yunjins Konstellationen:

Konstellation „Stylized Equestrianism“: Der Cooldown der Elementarfähigkeit wird um 18 % reduziert. Konstellation „Myriad Mise-En-Scéne“: Solange der Effekt von der Spezialfähigkeit wirkt, richten die Charaktere 2 % mehr Schaden mit ihren Standardangriffen an. Der Effekt kann alle 0,3 Sekunden ausgelöst und bis zu zehnmal gestapelt werden. Konstellation „Seafaring General“: Das Talent-Level der Spezialfähigkeit wird um 3 gesteigert. Konstellation „Ascend, Cloud-Hanger“: Wenn Yun Jin eine Kristallisation-Reaktion auslöst, wird ihre Verteidigung für 12 Sekunden um 20 % gesteigert. Konstellation „Famed Throughout the Land“: Das Talent-Level der Elementarfähigkeit wird um 3 gesteigert. Konstellation „Decorous Harmony“: Charaktere, die den Effekt der Spezialfähigkeit besitzen, erhalten eine erhöhte Angriffsgeschwindigkeit für ihre Standardangriffe. Die Erhöhung liegt bei 12 %.

Weitere Infos zu Yun Jin:

Splash-Art, sobald ihr sie aus dem Banner zieht (via Twitter).

Namenskärtchen, wenn ihr die maximale Freundschaft erreicht (via Twitter).

Spezialität beim Kochen (via Twitter).

Icons und Avatar (via Twitter).

Leaks zu Fähigkeiten, Konstellationen und Talenten von Shenhe

Die Informationen zu den Fähigkeiten, Talenten und Sternbildern von Yun Jin stammen vom Leaker Dimbreath, der sich nach kurzer Zeit auf Twitter deaktivierte. SaveYourPrimos teilte die Leaks erneut (via Twitter).

Shenhe soll ein 5-Sterne Charakter werden, die Buff-Möglichkeiten für das Team mitbringt.

Welche Fähigkeiten besitzt Shenhe? Mit ihren Standardangriffen kann sie bis zu fünf aufeinanderfolgende Schläge mit dem Speer ausführen. Shenhe prescht mit ihrem heftigen Schlag nach vorn und verletzt alle Gegner in ihrem Pfad.

Shenhes Elementarfähigkeit „Spring Spirit Summoning“ richtet beim Auslösen auf zwei verschiedene Weisen Schaden an:

Drücken: Prescht mit einem Talisman Spirit nach vorn und verursacht Kryo-Schaden an Feinden, die sich in ihrem Weg befinden. Generiert 2 Elementar-Partikel (via Twitter).

Halten: Kommandiert den Talisman Spirit, der daraufhin Kryo-Flächenschaden verursacht. Generiert 3 Elementar-Partikel.

Zudem gibt euch die Elementarfähigkeit den „Icy Quill“-Effekt für alle naheliegenden Teammitglieder:

Drücken gibt euch 5 Stapelungen.

Halten gibt euch 7 Stapelungen.

Der Schaden von allen Fähigkeiten und Angriffen, die Kryo-Schaden anrichten, wird basierend auf Shenhes Angriff zusätzlich erhöht.

Jeweils eine Stapelung pro getroffenen Gegner wird verbraucht, wenn Attacken Kryo-Schaden verursacht haben.

Jedes Teammitglied bekommt den Effekt und die Stapelungen werden individuell gezählt.

Je nachdem, ob ihr die Elementarfähigkeit gedrückt oder gehalten habt, ändert sich der Schaden, Cooldown und die Wirkdauer des Skills.

Shenhes Spezialfähigkeit „Divine Maiden’s Deliverance“ richtet Kryo-Flächenschaden an und erschafft ein Feld, das Kryo- und physische Resistenz verringert. Weiterhin verursacht es alle 2,5 Sekunden Kryo-Schaden an Feinden, die sich im Feld befinden (via reddit).

Animationen, Fähigkeiten und Gameplay zu Shenhe wurden bereits in einem Video auf YouTube geteilt:

Shenhes passive Talente:

„Deific Embrace“: Die aktive Figur im Feld von Shenhes Spezialfähigkeit bekommt einen Kryo-Schadensbonus von 10 %.

„Spirit Communion Seal“: Nachdem ihr Shenhes Elementarfähigkeit eingesetzt habt, verschafft sie allen naheliegenden Teammitgliedern folgende Effekte, je nachdem, ob ihr die Fähigkeit drückt oder haltet: Drücken: Schaden von Elementar- und Spezialfähigkeiten werden für 10 Sekunden um 15 % erhöht. Halten: Schaden von Standardangriffen, heftigen Schlägen und Angriffen aus dem Fall werden für 15 Sekunden um 15 % erhöht.

„Precise Coming and Goings“: Ihr bekommt 25 % mehr Belohnungen, wenn ihr sie auf eine Liyue-Erkundung schickt, die länger als 20 Stunden dauert.

Shenhes Konstellationen:

Konstellation „Clarity of Heart“: Shenhes Elementarfähigkeit kann ein weiteres Mal benutzt werden. Konstellation „Centered Spirit“: Die Spezialfähigkeit hält 6 Sekunden länger. Der aktive Charakter, der sich im Feld der Fähigkeit befindet, richtet 15 % mehr Kryo-Krit-Schaden an. Konstellation „Seclusion“: Das Talent-Level der Elementarfähigkeit wird um 3 gesteigert. Konstellation „Insight“: Wenn ihr den Bonus-Effekt von der Spezialfähigkeit mit einer oder mehreren Figuren aktiviert, bekommt Shenhe jeweils eine „Skyfrost Mantra“-Stapelung. Setzt ihr dann die Elementarfähigkeit ein, benutzt Shenhe alle gesammelten „Skyfrost Mantra“-Stapelungen. Jede Stapelung gibt ihr 5 % mehr Schaden für den Einsatz der Elementarfähigkeit. Konstellation „Divine Attainment“: Das Talent-Level der Spezialfähigkeit wird um 3 gesteigert. Konstellation „Mystical Abandon“: Wenn Figuren den „Icy Quill“-Effekt auslösen, indem sie Standardangriffe und heftige Schläge benutzen, die Kryo-Schaden verursachen, werden keine Stapelungen verbraucht.

Weitere Infos zu Shenhe:

Splash-Art, sobald ihr sie aus dem Banner zieht (via Twitter).

Namenskärtchen, wenn ihr die maximale Freundschaft erreicht (via Twitter).

Spezialität beim Kochen (via Twitter).

Icons und Avatar (via Twitter).

Banner, die in Patch 2.4 kommen sollen

Haltet euer Urgestein fest, wenn ihr Ganyu, Xiao und vielleicht sogar Zhongli bekommen möchtet, denn Leaker Ubatcha1 und andere vermuten einen Rerun, passend zum Laternenfestival (via reddit). Anfang 2021 gab es dieses Event bereits, wo Xiao für kurze Zeit im Figurenaktionsgebet erhältlich war.

Ubatcha1 erklärt in seinem Twitter-Thread, warum er denkt, dass Shenhe, Zhongli, Ganyu und Xiao in Bannern erhältlich sein sollten (via Twitter). Er schildert in dem Thread, dass die Informationen von einem Insider kommen sollen, zu dem er Kontakt habe.

Dieser Insider habe Ubatcha1 zuvor schon Leaks mitgeteilt, die sich bewahrheiteten. Jedoch sagt Ubatcha1, dass diese Infos mit Bedacht behandelt werden sollten – sie können sich als absolut falsch herausstellen.

Einen Tag zuvor leakte er, dass Shenhe und Yun Jin in dem 1. Banner des Patches erhältlich sein sollen (via Twitter).

Wenn sich alle Leaks von Ubatcha1 bewahrheiten sollten, könnt ihr in Patch 2.4 mit diesen Bannern rechnen:

5. Januar – 25. Januar: Shenhe mit Yun Jin und einem weiteren Rerun-Banner von Zhongli, Ganyu oder Xiao.

25. Januar – 15. Februar: Zwei Rerun-Banner gleichzeitig mit Ganyu, Xiao oder Zhongli.

Es wird durch neuen Banner in Genshin Impact einfacher, die besten Charaktere zu bekommen

Leaks zum neuen Areal „Enkanomiya“

Bei Enkanomiya soll es sich um ein Areal handeln, welches nicht an die anderen anschließt, sondern gesondert auf einer Map aufgeführt ist. Ähnlich wie bei der Insel des Archipels zum Event in Patch 1.6.

Den Archipel gab es nur für bestimmte Zeit, ob sich das bei Enkanomiya genauso verhalten wird, ist noch nicht bekannt.

Des Weiteren soll es zwei verschiedene Zeit-Zyklen geben: „Evernight“ und „Whitenight“ (via Twitter). Beide beeinflussen Mechanismen und das Aussehen der Umgebung.

Es wurden bereits zwei Screenshots auf reddit veröffentlicht, die einen Einblick in die neue Umgebung geben:

Enkanomiya bei „Whitenight“ (via reddit).

Enkanomiya bei „Evernight“ (via reddit).

Neue Mobs und Bosse geleakt

Es sollen einige neue Gegner und Bosse in Patch 2.4 dazustoßen (via Twitter):

Abgrundbote vom Attribut Pyro

Pyro-Gespenst

Elektro-Gespenst

Kryo-Gespenst

Drachenechsen vom Attribut Elektro, Kryo und Hydro

Zwillingsdrachen als Boss

Leaks zu kommenden Events in Genshin Impact

Bisher wurden 5 Events auf reddit geleakt (via reddit):

„With Sleet and Storm“: Findet im Areal Enkanomiya statt. Ihr müsst die Zwillingsdrachen besiegen.

„Over Mountains and Seas“.

„Enkanomiya“: Ihr müsst Herausforderungen im neuen Gebiet bewältigen.

„A Study in Potions“: Ihr müsst einem Alchemisten helfen, einen Trank zuzubereiten.

Das Laternenfestival: Ihr müsst verschiedene Herausforderungen meistern. Bei einer davon müsst ihr einen dreiköpfigen Drachen besiegen (via Twitter). Seine beiden anderen Köpfe könnt ihr auf reddit sehen (via reddit).

Weitere Einzelheiten wurden bisher nicht entdeckt.

Zudem soll es ein „Fleeting Colors in Flight“-Event geben, bei dem ihr einen Skin für Ningguang und einen 4-Sterne Charakter aus Liyue bekommen könnt (via Twitter). Den Charakter könnt ihr frei wählen, Yanfei und Yun Jin sind ebenfalls in der Auswahl dabei.

Sonstige Leaks

Kleine Leaks, wie Namenskärtchen oder besonderes Essen zeigen wir euch stichpunktartig:

Exklusives Namenskärtchen aus dem Battlepass in 2.4 (via Twitter).

Neue Möbel für das Housing-System (via reddit).

Ihr sollt manuelle Möbel-Sets erstellen und die Musik im Housing-System selbst wählen können (via Twitter).

Shenhes Signature-Waffe mit 741 Basis-Angriff und Angriff % Sub-Stats (via reddit).

Die Gegner des gewundenen Abgrunds (via reddit).

Die Map-Übersicht soll sich verändern (via reddit). An der rechten Seite sollen nun alle Gebiete und die Kanne der Vergänglichkeit angezeigt werden.

Hangout-Events für Ningguang und Yun Jin (via Twitter).

Es soll ein Skin für Keqing kommen, der aussieht wie ein Abendkleid (via reddit).

Wenn sich weitere Informationen oder Leaks auftun, werden wir den Artikel für euch updaten.

Was haltet ihr von den bisherigen Infos über den kommenden Patch? Werdet ihr dadurch Banner in Patch 2.3 skippen oder interessieren euch die Charaktere aus 2.4 nicht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare – hier bei MeinMMO.

