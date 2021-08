Genshin Impact: Die 10 seltensten Items und wie ihr sie bekommt

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was bringt das Item? Besonders der Hauptcharakter profitiert von dem Schwert, denn er kann 66 Punkte auf dem Angriff dazugewinnen, wenn er die Waffe ausgerüstet hat. Weiterhin verursacht es mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % Schaden in Höhe von 200 % des Angriffs, wenn der Gegner mit Standardangriffen oder heftigen Schlägen getroffen wird.

Wie bekommt man das Item? Nachtjade gibt es in Minen und versteckten kleinen Höhlen von Liyue. Außerdem verkauft Shitou in der Hauptstadt Liyue, alle drei Tage, fünf von den Items. Gerade im Mingyun-Dorf könnt ihr viele Minen finden, die dieses Erz beherbergen. Des Weiteren gibt es im „Tianheng-Berg“, der im Westen von der Hauptstadt liegt, ebenfalls ein erhöhtes Aufkommen von Nachtjade.

Was bringen die Items? Habt ihr die Quest-Reihe beendet und acht Zähne gesammelt, könnt ihr damit den „Drachengratspeer“ herstellen. Vorausgesetzt ihr habt außerdem noch eine unbearbeitete Stangenwaffe und 50 Sternsilber Erz gefarmt. All diese benötigten Items, machen den „Drachengratspeer“ zu einem schwierig zu bekommenden Item.

Wie bekommt man die Items? Das Item „Lebensenergie saugender Drachenzahn“ entsteht durch „Merkwürdiger Zahn“, weswegen wir sie als ein Item zusammengefasst haben. Merkwürdige Zähne findet ihr allein im Drachengrat und davon auch nur vier. Zudem könnt ihr sie nur alle drei Tage aufsammeln. Hebt ihr einen Zahn zum ersten Mal auf, startet damit ebenfalls eine Quest-Reihe. Mithilfe dieser, könnt ihr am Ende in der Höhle bei den Knochen vom „Schlummerdrachental“ die merkwürdigen Zähne zum Item „Lebensenergie saugender Drachenzahn“ machen.

Wie bekommt man die Items? Seid ihr in der Lage das erste Mal, außerhalb einer Quest, einen Boss zu erlegen, habt ihr die Chance auf die Rohmaterialien der fünf Waffentypen. Weiterhin bekommt ihr vereinzelt welche, sobald ihr den „Permafrostbaum“ im Drachengrat und die „Heilige Sakura“ in Inazuma aufwertet. Auch als Event-Belohnungen gibt es sie selten.

Was bringt das Item? An der Alchemie-Werkbank könnt ihr mithilfe des Traumlösungsmittels eure Boss-Items der gleichen Kategorie umwandeln. Dies bedeutet, dass etwa die „Schwanzfeder des Ostwinds“ zur Klaue oder zum Atem des Ostwinds geändert werden kann, jedoch nicht zu den anderen erhältlichen Boss-Items.

Dabei ist es pures Glück, ob ihr so ein Item erhaltet und welches. Beeinflussen könnt ihr dies nämlich nicht. So haben einige Spieler schon Wochen damit verbracht, die richtigen Items zu kriegen. Die Boss-Items und die unbearbeiteten Waffen sind zwar mehrere Items, jedoch sind sie alle gleich selten, weshalb wir sie jeweils als einen einzelnen Gegenstand werten.

Wie bekommt man das Item? Lurchperlen bekommt ihr von Goldlurchen, die gerne in der Nähe von Wasser oder Steinen ihr Unwesen treiben. Die kleinen Racker gibt es bisher nur in Liyue zu finden. Sie sitzen ausschließlich an Stellen, die nördlich vom „Gasthaus Wangshu“ liegen. Haltet ihr euch dort an den Ufern auf, solltet ihr bald welche erblicken können. Allzu viele gibt es davon allerdings nicht.

Was bringt das Item? Mit diesem Item könnt ihr Wildschweine fangen. Diese lassen daraufhin mehr rohes Fleisch als üblich fallen, wenn ihr sie verschreckt und in die Falle laufen lasst. Craften könnt ihr dieses Item leider nicht.

Was bringt das Item? Wollt ihr ein Talent von eurem Charakter auf Level 10 bringen, seid ihr gezwungen eine Krone zu verwenden. Da dieses Item so selten ist und bisher kaum verteilt wurde, müsst ihr euch eure Charaktere und deren Talent genau aussuchen.

Wie bekommt man das Item? Die Kronen könnt ihr über zeitlich begrenze Events und Opfergaben an den „Permafrostbaum“ im Drachengrat und die „Heilige Sakura“ in Inazuma erhalten. Bisher gibt es insgesamt nur 11 Kronen im Spiel, vier davon könnt ihr derzeit immer noch über die Opfergaben erhalten.

Wie bekommt man das Item? Artefakte bekommt ihr in verschiedenen Sphären. Dabei unterscheidet man diese in fünf unterschiedlichen Kategorien:

In dieser Liste sind keine Items, die ihr zurzeit nicht bekommen könnt oder welche nur einmalig in Events erhältlich waren. Außer der honorable mention, können alle von euch, auf jeder Plattform, jedes Item ausnahmslos kriegen.

