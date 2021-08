Bennett als epischer Support in Genshin Impact – Das ist sein Build

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was sagt ihr zu diesem Support Build von Bennett? Nehmt ihr ihn mit auf eure Abenteuer oder nutzt ihr lieber andere Supporter? Habt ihr weitere Team-Vorschläge, die bei euch fantastisch funktionieren? Teilt sie gerne mit der Community in den Kommentaren.

Alles nach 200 % ist von eurem Spiel-Stil abhängig. Wechselt ihr Bennett direkt nach Anwendung der Spezialfähigkeit aus oder verwendet ihr seine Elementarfähigkeit direkt danach regelmäßig? Seid ihr geduldig und wartet bis er alle Elementarteilchen bekommen hat, nachdem ihr seine Elementarfähigkeit eingesetzt habt oder wechselt ihr in einen anderen Charakter? All dies sind Fragen, deren Antwort bestimmen, wie viel Aufladerate ihr wirklich benötigt.

Welche Waffen können das Beste aus Bennett herausholen? Da er sowohl von Basis-Angriff, als auch von Aufladerate profitiert müsst ihr schauen, was euer Bennett am meisten benötigt. Die Waffe ist, neben dem Charakter-Level-Up, die einzige effektive Möglichkeit, mit welcher ihr den Basis-Angriff von Bennett steigern könnt.

Welche Talente solltet ihr zuerst hochstufen? Mit Bennett als Supporter an eurer Seite, solltet ihr zuerst seine Spezialfähigkeit hochstufen, um damit seine Buff- und Heal-Möglichkeiten weiter auszubauen. Außerdem erhöht ihr somit auch den Schaden an Gegnern, den ihr mit Auslösen von „Fantastische Reise“ anrichtet.

Was bringen die Sternbilder? Sternbilder schalten neue Fähigkeiten und/oder Werte für Charaktere frei. Diese Auflistung zeigt euch die wichtigsten Sternbilder und was sie euch für Boni bringen.

Was Bennett jedoch am meisten ausmacht, ist seine Spezialfähigkeit „Fantastische Reise“. Wirkt er diese Attacke, entsteht ein Pyro-Feld, welches folgende Eigenschaften besitzt:

Wer ist Bennett? Bennett ist ein Schwert-Nutzer des Pyro-Elements und stets auf der Suche nach neuen Abenteuern. Leider wird er aber vom Pech verfolgt und gerät so ständig in missliche Situationen. Keine Gruppe möchte ihn mit auf Erkundung nehmen, da nur negative Dinge passieren, wenn er dabei ist. Bennett gehört als Charakter mittlerweile zu den Urgesteinen in Genshin Impact und ist seit dem Release dabei. Hier könnt ihr noch einmal Nostalgie walten lassen und erste kleine Eindrücke von Bennett zu Anfangszeiten erhaschen:

In Genshin Impact gilt Bennett als der „geheime 6-Sterne Charakter“. Sein unglaublicher Support und seine Team-Kompatibilität machen ihn zu einem der besten Charaktere im Spiel. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr in perfekt als Support nutzen könnt.

Insert

You are going to send email to