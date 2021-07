Genshin Impact schenkt euch einen 5-Sterne-Charakter – So bekommt ihr Aloy aus Horizon: Zero Dawn

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was sagt ihr dazu? Freut ihr euch über die Kooperation von Sony und Genshin Impact? Hättet ihr lieber einen anderen Charakter gesehen? Oder freut ihr euch auf ein Wiedersehen mit Aloy? Schreibt es uns in die Kommentare.

Was sagen die positiven Stimmen? Es gibt natürlich nicht nur negative Aussagen, viele freuen sich darauf, ihren Lieblingscharakter aus den Sony-Spielen jetzt auch in Genshin Impact spielen zu können.

Was sagen die Spieler dazu? Nach der Ankündigung durch Twitter ist ein Teil der Spieler stark negativer Meinung über das Update. Viele User scheinen sich durch das Cross-Over beider Spiele in ihrer Immersion gestört. Wieder andere stören sich an der erneuten Exklusivität für die Sony Konsole.

Wie und wann bekommt ihr Aloy? Die Nora Schützin Aloy wird mit dem Update 2.2 ihren Weg ins Spiel finden. Am 13. Oktober startet das Event zu ihren Gunsten. Loggt ihr euch dann in das Spiel ein, erhaltet ihr den Charakter geschenkt über die Ingame-Post. Doch Vorsicht: Das gilt vorerst nur für PS4 und PS5 Spieler.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Worum geht es? Auf Twitter verkündete Genshin Impact ihre erste Kooperation überhaupt, und das mit niemand geringerem als Sony. Über ein Event am Ende des Jahres könnt ihr die neue Kryo-Bogenschützin Aloy erhalten. Sie ist ein 5-Sterne-Charakter und zugleich Hauptfigur des Single-Player-Hits Horizon: Zero Dawn und Horizon: Forbidden West.

Spieler von Genshin Impact dürfen sich bald über Zuwachs zu den Charakteren freuen. Ende des Jahres hält Aloy aus Horizon: Zero Dawn Einzug ins Spiel. Was über die neue Kryo-Bogenschützin bekannt ist und wie ihr sie bekommt fassen wir für euch zusammen.

Insert

You are going to send email to