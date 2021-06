Genshin Impact: Leak zeigt Videos zu neuen Charakteren aus Inazuma

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Wie findet ihr die Fähigkeiten von Yoimiya und Sayu? Sind es interessante Charaktere, die ihr haben wollt oder werdet ihr lieber abwarten, was der Patch 1.7 und seine Nachfolger bringen werden? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die ultimative Fähigkeit von Sayu ist Yoohoo Art: Mujina Madness. Damit beschwört sie einen Muji-Muji Daruma, der mir ihr zusammen auf dem Kampffeld aufräumt. Der Daruma greift die Gegner direkt an und kann Charaktere in seiner Nähe heilen, wenn ihre HP unter 70 % liegen.

Wenn Sayu in dieser Form in Kontakt mit Hydro, Pyro, Cryo oder Electro-Elementen kommt, wird sie entsprechend zusätzlichen elementaren Schaden verursachen. Die Dauer der Fähigkeit liegt bei maximal 10 Sekunden, kann aber früher beendet werden, indem man den Finisher Fufu Whirlwind Kick einsetzt.

Ihre E-Fähigkeit verwandelt Sayu in ein Fufu Windwheel, der mit hoher Geschwindigkeit in die Gegner reinfahren kann. Er verursacht dabei Anemo-Schaden. Wenn man den Knopf gedrückt hält, kann Sayu in dem Zustand frei durch die Gegend rollen. Ihr kontrolliert dabei die Richtung der Fahrt.

Das kann Sayu: Mit ihrem normalen Angriff führt Sayu bis zu 4 Hiebe mit ihrem Schwert aus. Wenn man den Angriff auflädt, schwingt sie das Schwert im Kreis und verbraucht dabei Ausdauer. Bei ihrem Sprungangriff stürzt sie sich zu Boden und verursacht Flächenschaden an allen Gegnern in Reichweite.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to