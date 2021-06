Genshin Impact bringt in 1.6 mit Kazuha einen wandernden Samurai – Das sind seine Fähigkeiten

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Das ist ein neues Gebiet, das bisher nicht in Genshin Impact verfügbar ist, seinen Weg aber früher oder später ins Spiel finden wird. Die Region orientiert sich stilistisch stark am alten Japan, was durch Namen, dessen Charaktere und erste Konzept-Zeichnungen deutlich wurde.Ähnlich wie Japan besteht Inazuma außerdem aus mehreren Inseln. Aktuell könnt ihr einen neuen Archipel im Update 1.6 dank eines großen Events erkunden

Die wenigsten wissen daher, dass er in seinem Heimatland Inazuma gesucht wird. Der Grund dafür ist noch unbekannt. Zu seiner Vorgeschichte weiß man bisher nur, dass er aus dem ehemals berühmten und großen Kaedehara-Clan stammt, der aber mittlerweile an Bedeutung verloren hat und nun nichts weiter als ein Name ist.

Zu seinen Hobbys zählt das Rezitieren von Gedichten, er schläft außerdem gerne auf warmen Felsen in der Mittagssonne und reist ohne bestimmtes Ziel durch die Lande. Dabei täuscht er mit seiner ruhigen Art andere schnell über seine Fähigkeiten hinweg. Auch Beidou, die Anführerin der Crux-Flotte , erkannte dies nicht, als sie Kazuha in ihre Mannschaft aufnahm, mit der er nun unterwegs ist.

In 1.6 kommt mit Kaedehara Kazuha ein neuer Schwertkämpfer zu Genshin Impact . Auf der offiziellen Website gibt es nun Infos zu den Hintergründen und den Fähigkeiten des Charakters. MeinMMO fasst für euch zusammen, was euch erwartet.

