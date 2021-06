Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was haltet ihr von Update 1.6? Erfüllt es eure Erwartungen? Was sind eure persönlichen Highlights? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.

Was ist das für ein Charakter? Kazuha ist ein 5-Sterne-Charakter und ist der erste, spielbare Charakter aus Inazuma. Kazuha und sein Banner wurden bereits in einigen Leaks enthüllt.

Wie das Housing-System funktioniert, erfahrt ihr in unserem passenden Guide zu Genshin Impact: So schaltet ihr das neue Housing und Dekorationen frei

Zu den größten Neuerungen gehört außerdem, dass ihr nun Kameraden in eure Kanne der Vergänglichkeit einladen könnt. Wenn ihr das wollt, bleiben diese sogar in eurem Haus.

Ob sich das Event lohnt, haben wir für euch bereits in einem anderen Artikel erklärt, in dem wir das Event und seine Akte auch ausführlich behandeln: Genshin Impact startet das neue Insel-Event – Lohnt sich das?

Das erwartet euch: In diesem Event könnt ihr mit dem Wellenreiter-Boot zu einer Gruppe neuer Inseln aufbrechen. Das Event ist in vier Akte unterteilt, die sich jeweils freischalten, wenn ihr den vorherigen abgeschlossen habt.

Mit dem großen Update 1.6 bringt Genshin Impact einige Neuerungen und Events ins Spiel. Dazu gehört auch ein neues Gebiet, ein neuer Charakter und Verbesserungen am Housing. MeinMMO stellt euch die 5 größten Highlights des Patches vor und was euch genau erwartet.

