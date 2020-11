Die Krone der Weisheit in Genshin Impact sorgt für Rätsel. Warum ist sie so teuer und wofür brauchen Spieler sie? Wir klären auf.

Gegenwärtig findet in Genshin Impact das Event „Ferne Sterne“ statt, das die Spieler jeden Tag losschickt, um Meteoriten zu bergen und zu beseitigen. Dafür gibt es dann neben der Heldin Fischl neue Währungen und einen temporären Shop, in dem die Kraft der schwindenden Sterne und die Essenz der schwindenden Sterne eingetauscht werden kann. Ein Gegenstand ist dabei jedoch exorbitant teuer – die Krone der Weisheit. Aber was ist das eigentlich?

Wo gibt es die Krone der Weisheit? Im Event-Shop des „Ferne Sterne“-Events. Dort gibt es zwei Reiter, ihr findet die Krone unter „Essenz tauschen“. Während andere Belohnungen nur zwischen einer und zwölf Essenzen kosten, hat die Krone der Weisheit („Crown of Sagehood“) einen stolzen Preis von 110 Essenzen. Entsprechend schwierig dürfte es werden, genug von den Essenzen zu farmen. Denn immerhin geht das Event nur noch eine Woche.

Was macht die Krone der Weisheit?

Was macht die Krone so besonders? Die Krone der Weisheit wird benötigt, um Talente von Charakteren auf Stufe 10 zu bringen – das ist das Maximum. Talente haben starken Einfluss auf die Stärke, sie beeinflussen etwa den Schaden oder die Heilung, die eine Figur verursacht. Talente sind neben Waffen und Artefakten die beste Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit eines Charakters weiter zu erhöhen.

Es scheint ganz so, als würde es diese Kronen lediglich über spezielle Events geben, weshalb ihr sie um jeden Preis ergattern solltet, bevor die Gelegenheit verstreicht.

Kann man Essenz der schwindenden Sterne schon bekommen? Nein, das geht noch nicht. Dafür muss das Event „Ferne Sterne“ erst in die dritte und damit letzte Phase übergehen. Das wird am Montag dem 23. November um 04:00 Uhr der Fall sein. Ab dann öffnet das letzte Kapitel „Stern der Bestimmung“ und über neue Events können die Essenzen verdient werden. Es ist davon auszugehen, dass das – wie auch schon bei der Kraft der schwindenden Sterne – ursprüngliches Harz kosten wird. Ihr solltet euch das unter den Spielern umstrittene Harz in den kommenden Tagen gut einteilen.

Haltet also die Augen offen, sobald das Event in die nächste Phase geht und spart auf die Krone der Weisheit. Denn die wird sich noch bezahlt machen.

Wie es nach dem Event in Genshin Impact mit Patch 1.2 weitergeht, zeigen erste Leaks.