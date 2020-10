Cortyn von MeinMMO hat richtig Gefallen an Genshin Impact gefunden. Aber eine Sache nervt tierisch – und es ist nicht die Gacha-Mechanik, sondern das System um „Ursprüngliches Harz.“

Genshin Impact macht Laune. Nicht nur Spieler, die sich mit Gacha-Systemen anfreunden können, haben Spaß an dem Spiel gefunden. Es tummeln sich auch alle in Teyvat, die auf Open World oder eine schicke Anime-Grafik mit zahlreichen Charakteren zum Verlieben stehen.

Doch dass Genshin Impact kostenlos ist, spürt man an vielen Ecken und Enden. Viele Charaktere sind nur über das Gacha-System erhältlich, also über ein Zufallsprinzip. Da kann man gerne Hunderte Euro reinstecken und bekommt doch noch nicht den Helden, den man will.

Das ist grundsätzlich nicht so schlimm, denn Genshin Impact funktioniert auch mit den kostenlosen Charakteren einwandfrei. Doch eine zweite Limitierung führt zu Problemen, die Free2Play-Spielern den Spaß raubt – das Harz-System. Das läuft nämlich parallel zur Gacha-Mechanik und damit schießen sich die Entwickler selbst ins Knie.

Gacha ist nicht das Problem

Über das Gacha-System mag man denken, was man will. Wer seinen Lieblingshelden unbedingt haben will, der kann mehrere Hundert Euro in das Spiel stecken und ist selbst dann noch auf eine große Portion Glück angewiesen. So finanziert sich das Spiel eben, das dürfte inzwischen auch den meisten klar sein. Die Freischaltung neuer Charaktere ist reines Glücksspiel und wer sich darauf einlässt, sollte wissen, was er tut.

Aber das Gacha-System macht Genshin Impact nicht unspielbar.

Schuld daran ist eher eine andere Mechanik, die in ähnlicher Form ebenfalls aus vielen Mobile-Games bekannt ist. Das ursprüngliche Harz.

Was ist das Harz in Genshin Impact? Ursprüngliches Harz ist eine begrenzte Ressource, die sich über Zeit regeneriert. Viele Aktivitäten und Quellen von Beute kann man nur durch das Ausgeben von ursprünglichem Harz bekommen. Darunter fallen Dinge wie Mora (Gold), Aufwert-Materialien und auch ein guter Teil der Ausrüstung in Form von Artefakten oder Waffen.

Ursprüngliches Harz – Das unnötige Überbleibsel aus Mobile-Spielen

Bis ungefähr Abenteuerrang 35 ist das ursprüngliche Harz nur eine von vielen Ressourcen im Spiel. Hat man kein Harz mehr, um die Mini-Dungeons oder Bosse zu bezwingen, dann wendet man sich eben der Open World zu. Immerhin warten weit über 1.000 Kisten darauf, dass man sie plündert und überall gilt es, kleine und größere Rätsel zu lösen, die mit versteckten Belohnungen locken.

Doch die Open World ist endlich, genau so wie die Quests. Damit endet nicht nur das Entdecken, sondern auch der Zugewinn an Urgestein versiegt quasi.

Mit Primogems kann man fast alles kaufen – auch das Harz.

Relativ plötzlich stößt man auf eine Spielspaß-Barriere, die dann erreicht ist, wenn die Geheimnisse der Spielwelt alle aufgedeckt wurden. Dann ist die Welt ziemlich leer und die möglichen Aktivitäten begrenzt. Auch wenn es gelegentlich eine neue Questreihe gibt, wie gerade die von Mona.

Ja, angeblich respawnen Kisten nach einer Weile wieder und sollen erneut in die Spielwelt locken – bisher war das bei mir nicht der Fall. Ich kann lange durch die Pampa latschen, neue Kisten entdecke ich keine mehr. Da muss wohl mehr Zeit vergehen.

Jetzt sind nur noch die verschiedenen Farm-Aktivitäten eine Option.

Egal ob ich Mora sammeln möchte, neue Ausrüstung suche, die Talente meiner Helden verbessern oder einfach ein paar Level aufsteigen will: alles benötigt ursprüngliches Harz, das sich im Laufe der Zeit regeneriert. Für rund einen Tag Wartezeit „erkaufe“ ich mir Gameplay und Belohnungen, die mich ungefähr 20-30 Minuten beschäftigen – mal etwas mehr, mal etwas weniger.

Urspüngliches Harz kann man auch für die Premium-Währung Urgestein (Primogems) wieder auffüllen, zumindest einige Male pro Tag. Doch das wird rasch teuer.

Ich will Jean, aber nicht 2 Monate auf sie warten

Natürlich könnte man jetzt sagen: „Mensch, Cortyn erkennt die Mechanik von Gacha-Mobile-Games. Guten Morgen!“ In gewisser Weise stimmt das natürlich auch. Doch sind das hier zwei Mechaniken – Gacha und das Harz – die sich gegenseitig im Weg stehen und eher mein Interesse mindern, Geld auszugeben.

Nehmen wir einfach mich als Beispiel: Ich will Saber Jean. Ich finde den Charakter toll, ich will sie spielen. Ich wäre potenziell bereit dazu, viel zu viel Geld auszugeben, um Jean mit etwas Glück zu bekommen.

Reden wir nicht von ihr, sonst werde ich traurig.

Doch wenn ich jetzt auf meine Heldentruppe und in mein Inventar schaue, graut es mir. Selbst wenn ich Jean bekommen würde, könnte ich sie vermutlich für Tage und Wochen nicht „richtig“ spielen. Denn ich müsste sie erst mit Artefakten und Waffen versorgen, ihr Charakterlevel steigern und dann auch noch ihre Talente aufwerten.

Das sind alles Dinge, die ich (fast) nur über Aktivitäten tun kann, die mich Harz kosten. Damit Jean auf dem Stand meiner anderen Helden wäre, müsste ich viel Premiumwährung für Harz ausgeben, um sie recht zügig nachrüsten zu können. Ansonsten bräuchte ich 3-6 Wochen, wenn ich jeden Tag mein Harz nur für sie ausgebe. Das ist jetzt keine Übertreibung. Diese Zeit benötigt es tatsächlich, um einen Charakter nur anhand der täglich erfarmbaren Materialien zu leveln und halbwegs auszustatten.

Oder kurz gesagt: Ich muss viel Geld für Jean ausgeben, um dann noch mehr Geld auszugeben, damit ich sie in Inhalten spielen kann, für die ich Geld ausgeben soll.

Das ist ein- bis zweimal zu oft „Geld ausgeben“ in diesem Konzept. Hier stimmt das Verhältnis von Einsatz und Belohnung einfach nicht. Wenn ich Geld ausgebe, um mir die Möglichkeit zu erkaufen, noch mehr Geld auszugeben, ist das nicht gerade ein Faktor, der den Spielspaß fördert.

Bisher hat mich das davon abgehalten, überhaupt Geld in Genshin Impact zu stecken. Dabei würde ich es echt gerne tun, wenn es kein Teufelskreis der Ausgaben wäre.

Eines dieser beiden Dinge braucht drastisch geringere Limitierungen. Entweder sollten die Helden viel leichter zugänglicher sein (unwahrscheinlich!) oder das Harz eine weniger wichtige Rolle spielen (möglich!).

Braucht Genshin Impact das Harz-System wirklich?

In den offiziellen Foren und auf Reddit gibt es immer wieder Kritik am Harz-System. Manch einer findet es durchaus gut, weil man es schon aus anderen Games so gewohnt ist. Es limitiert auf natürliche Weise auch die Spielzeit, sodass man gar nicht in Versuchung kommt, den ganzen Tag zu daddeln. Viele verteufeln das System jedoch und wünschen sich, dass ursprüngliches Harz einfach komplett gestrichen wird.

Wie könnte man das lösen? Diese Problematik zu beheben, ist sicher kein einfaches Unterfangen. In den Foren wird immer wieder gefordert, das Harz-System vollständig abzuschaffen. Man soll so viel spielen können, wie man will und so viele Belohnungen einheimsen, wie man eben Zeit investiert. Das wäre sicher eine Möglichkeit, würde aber Harz als Einnahmequelle für den Entwickler komplett entfernen.

Einige andere Spieler, wie auch ich, würden eine Mischform begrüßen, bei der Harz auch weiterhin einen hohen Stellenwert hat, aber nicht mehr eine komplett einschränkende Blockade darstellt.

Eine recht simple Möglichkeit wäre etwa, die Beute aus Sphären zu reduzieren, wenn man sie ohne die Verwendung von Harz betritt. Wenn nur die Hälfte oder ein Drittel der Beute droppt, könnte man als Free2Play-Spieler weiterspielen und müsste nicht schulterzuckend ausloggen, weil für heute einfach nichts mehr zu tun ist.

Eine solche Reduktion der Beute ohne Harz hätte hätte gleich mehrere positive Effekte:

Free2Play-Spieler können pro Tag so viel spielen, wie sie wollen. Sie haben weniger Fortschritt, aber dieser ist dennoch unbegrenzt möglich.

Harz würde eine wertvolle Ressource bleiben, da man die Beute in bestimmten Aktivitäten gezielt steigern kann und so Farmzeit reduziert oder die Dropchancen erhöht.

Spieler, die viel Echtgeld ausgeben, können wie gewohnt mit voller Effektivität weiterfarmen. Für die „Whales“ ändert sich also nichts.

Warum gibt es Harz überhaupt?

Systeme mit begrenzten Ressourcen sind in Mobile-Games vollkommen normal. Dort heißt das meistens „Energie“, erfüllt aber den gleichen Nutzen wie das ursprüngliche Harz. Doch anders als in Genshin Impact haben diese Spiele zumeist irgendeine PvP-Komponente oder ein Leader-Board, mit dem man sich von anderen Spielern abheben kann. Da schickt man seine Helden im Mini-Format dann gegen die Truppen anderer Mitspieler und erfreut sich daran, dass die eigene Truppe besser ist.

Das ist solchen Spielen eine recht klare Form von „Pay2Win“, denn wer sich „Energie“ kauft, kann mehr erledigen als andere Spieler, hat bessere und mehr Beute und arbeitet sich so die Ranglisten hoch.

Doch in Genshin Impact gibt es keine PvP-Komponente. Das Spiel ist ein Solo-RPG mit kleinem Koop-Modus, der im aktuellen Zustand aber höchstens eine nette Dreingabe ist. Hier ist Harz nur ein „Zahle für schnelleren Fortschritt“ – und das ist absurd, je länger man darüber nachdenkt.

Denn obwohl Genshin Impact sich als Open World präsentiert und mit RPG-Elementen lockt, ist es im Herzen ein Grinding-Game. Die komplette Charakter-Entwicklung funktioniert über stundenlanges Grinden von Bossen, Herausforderungen und Mobs. Das ist nicht einmal schlimm, denn das Kämpfen in Genshin Impact macht richtig Laune.

Ich kann stundenlang mit Amber irgendwelche Elektro-Schleime ins Nirvana ballern oder mit Noelle Leute ins Wasser schubsen, um sie danach mit Lisa zu elektrifizieren. Das macht Spaß.

Doch wenn alle relevanten Spielspaß-Aspekte hinter einer ziemlich starken Paywall stecken, will ich kein Geld ausgeben. Dabei würden sich die Entwickler an mir vermutlich dumm und dämlich verdienen, wenn es Harz nicht geben würde.

Immerhin bringt der kommende Patch 1.1 eine kleine Verbesserung am Harz – wenn auch nicht genug.

Aber wie seht ihr das?