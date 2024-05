Seit Jahren liebe ich Genshin Impact, aber nach dem Release von Wuthering Waves muss das erstmal warten

In Don’t Kill Them All werden Orks auch zum Magier

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Dass meine Entscheidungen in Dialogen den Verlauf verändern sollen, ist etwas, dass ich mir auch in Genshin schon öfter gewünscht habe. Ich freue mich, so meinem Rover einen viel persönlicheren Charakter zu verpassen und auch zu sehen, wie sehr sich meine Spielweise von denen meiner Freunde unterscheidet.

Zuletzt gab es übrigens eine große Werbeaktion mit den Charakteren von Wuthtering Waves auf dem ganzen Times Square in New York, wie ein offizielles Video auf YouTube zeigt.

