Neues Open-World-RPG erinnert an Genshin Impact in düsterem Setting, startet im Mai

Ein neues kostenloses Open-World-RPG startet dieses Jahr. Fans von Animes, Genshin Impact und komplexen Charakteren könnten bei diesem Titel genau auf ihre Kosten kommen.

Um welches Spiel geht es hier? Wuthering Waves ist ein neues free2-play Open-World-Action-RPG von Kuro Games, das schon seit längerem in der Entwicklung ist und zuletzt eine Beta-Phase hinter sich gebracht hat.

Schon durch erste Trailer und Eindrücke erinnerte das Spiel an Titel wie Genshin Impact, und das nicht nur durch einen an Animes angelehnten Grafikstil. Auch das Gameplay, das Gacha-System und die Wahl zwischen einem weiblichen und männlichen Protagonisten erinnerten auf den ersten Blick an die Spiele von Hoyoverse.

Wuthering Waves setzt aber auf moderneres und düsteres Setting, wie auch der neuste Trailer noch einmal zeigt:

Wuthering Waves, das Action-RPG startet im Mai

Wann startet es? Wuthering Waves gab jetzt einen offiziellen Release-Termin bekannt. Am 22. Mai 2024 geht das kostenlose Rollenspiel an den Start. Es wird auf dem PC und mobilen Geräten spielbar sein. Auf der offiziellen Website könnt ihr euch bereits registrieren (via wutheringwaves.kurogames.com)

Konsolen-Versionen seien laut Entwickler zwar geplant, aber zu früh sollte man mit diesen noch nicht rechnen.

Was euch in Wuthering Waves erwartet? Die Story spielt in einer fernen Zukunft, in der die Zahl der Menschheit durch eine Katastrophe sichtlich geschrumpft ist. Die Welt befindet sich jetzt im Wiederaufbau, denn einige Menschen überlebten die grausige Flut an Monstern.

Trotzdem gibt es weiterhin viele Gefahren. Ihr übernehmt in dieser Welt die Rolle eines männlichen oder weiblichen „Rover“, welcher in einer fremden Welt aus seinem langen Schlaf erwacht. In Wuthering Waves erkundet ihr dann sowohl die neue Welt, als auch die Vergangenheit eures Protagonisten.

Werdet im Kampf zu euren Feinden

Neben einer interessanten Story und komplexen Charakteren verspricht euch das Spiel aber auch einige interessante Features:

Alle Charaktere nutzen unterschiedliche Waffen und Angriffsmanöver. Diese vereint ihr zu spektakulären Kombos und vernichtenden Spezial-Angriffen.

Von besiegten Feinden erhaltet ihr Echos, die euch neue Fähigkeiten verleihen und eure Attribute verbessern. Im Kampf könnt ihr sogar die Gestalt besiegter Gegner annehmen.

Charaktere erhaltet ihr ähnlich wie in Genshin Impact oder Honkai Star Rail über ein Gacha-System. Für jeden Spieler lässt sich hier auch der passende Charakter finden. Sowohl für Fernkämpfer als auch für Nahkämpfer wird sich der richtige Charakter finden.

Jeder Charakter kommt mit komplexen Charakterzügen und einzigartigen Hintergrundstorys, die ihr im Laufe des Spiels erleben werdet.

Die offene Welt von Wuthering Waves ist grafisch sehr schön gestaltet und lässt sich von euch vollkommen frei erkunden. Um euch das ein bisschen einfacher zu machen, sollen euch Kletterhaken und Hängegleiter zur Verfügung stehen.

