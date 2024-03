Neues Spiel für Anime-Fans soll nach 8 Jahren Entwicklungszeit endlich starten, mit 30-stündiger Demo

Was erwartet euch in Inazuma Eleven? Inazuma Eleven ist ein Fußball-RPG, bietet euch aber während der ausgetragenen Spiele strategisches Gameplay.

Vor neun Jahren gab es auch in Europa bereits ein Spiel aus dem Franchise. 2018 sollte dann auch recht schnell das nächste Spiel folgen, welches 2016 angekündigt wurde. Damals unter dem Namen „Inazuma Eleven: Ares no Tenbin“. Allerdings gab es laut den Entwicklern einige Schwierigkeiten aufgrund der Änderungen der Spiel-Engine.

Was steckt hinter den acht Jahren Entwicklungszeit? In Japan ist Inazuma Eleven ein ziemlich beliebtes Fußball-RPG, zu dem später ein Manga und ein Anime folgten.

Wann startet die Demo? Auf der offiziellen Website wurde nun bestätigt, dass ihr ab dem 28. März 2024 die Demo herunterladen könnt, um so am Beta-Test teilzunehmen. Diese wird aber nur für die Nintendo Switch verfügbar sein und etwa 5 GB umfassen.

Um welches Spiel geht es hier? Inazuma Eleven: Victory Road ist das neuste Spiel vom japanischen Entwicklerstudio LEVEL-5. Erscheinen soll das Fußball-RPG endlich in diesem Jahr, nachdem es in den letzten acht Jahren eine holprige Entwicklungszeit hinter sich hat.

