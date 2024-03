Neues Survival-Game startet in wenigen Tagen auf Steam, könnte genau das Richtige für Fans von Palworld sein

Wann kommt das Spiel? Geplant ist, dass Omega Crafter am 29. März 2024 in den Early Access geht. Das Spiel wird auf Steam für den PC verfügbar sein.

Was sind Grammis? In Omega Crafter stehen euch sogenannte Grammis zur Seite. Grammis sind treue Gefährten, die an die Pals von Palworld erinnern. Eure Grammis helfen euch unter anderem bei folgenden Aufgaben, um euch das Überleben zu erleichtern:

In dem Spiel kämpft ihr gegen verschiedene Monster und Bosse, die versuchen, die Entwicklung des Spiels zu sabotieren. In der Welt findet ihr eine Vielzahl von Ressourcen, von einfachen Steinen und Holz bis hin zu unerforschten Materialien. Ihr könnt eure Arbeitsprozesse mit Hilfe eurer Grammis automatisieren.

Was ist das für ein Spiel? Omega Crafter ist ein Open-World-Survival-Craft-Spiel, das in einer von mysteriösen Störprogrammen beeinträchtigten Videospielwelt spielt. Spieler werden eingeladen, sich gemeinsam mit ihren Grammi-Gefährten und anderen Spielern auf ein spannendes Abenteuer zu begeben. Dabei geht es darum, eine Stadt zu bauen, mächtige Bosse zu besiegen und die Entwicklung des Videospiels voranzutreiben.

7 Ganz okay 7.1 Ganz okay User Avg

