Ihr wollt Palworld gern im Multiplayer spielen, wisst aber nicht, was ihr alles beachten müsst? MeinMMO erklärt euch, was ihr wissen solltet, bevor ihr euch mit Freunden in eine Partie stürzt. Wir erklären euch, wie ihr eine Partie erstellt, mit welchen Plattformen Crossplay funktioniert und welche Fortschritte ihr übernehmen könnt.

