Palworld: Mit einem Trick könnt ihr die Performance deutlich steigern, hat aber einen Nachteil

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum kostet das was? Der Modder will Geld für sein Projekt. Dafür müsst ihr seine Patreon-Seite abonnieren und rund 5 Euro im Monat zahlen. Danach könnt ihr die Mod über seinen Discord herunterladen und installieren. Wie gut die Mod funktioniert, könnt ihr euch in seinem offiziellen Video ansehen:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to