Starfield: Entwickler droht Spielern, die seine Mods klauen – Will absichtlich Fehler und Probleme einbauen, um sie zu ärgern

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Von jetzt an werde ich in allen meinen Mods versteckte Minen einbauen, um es diesen Leuten schwerer zu machen. Sie werden vielleicht in der Lage sein, einige von ihnen zu finden und zu umgehen, aber sie werden nie wissen, ob sie alle gefunden haben. Die gecrackten Mods werden manchmal funktionieren, manchmal nicht … sie werden nicht einmal wissen, ob es ein Bug ist oder ob sie nur die gecrackte Version benutzen, und sie werden niemals den Support bekommen, den ich meinen Abonnenten immer angeboten habe.

Insert

You are going to send email to