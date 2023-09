Entwicklerin macht so gute Mods für Skyrim, dass Bethesda sie einstellt, platzierte Müll in Starfield

Eigentlich hat Emmi „Elianora“ Junkkari mit unterschiedlichen Mods für Bethesdas Spiele angefangen. Doch mittlerweile hat sie es geschafft, als Entwicklerin an Starfield mitzuarbeiten. Sie erklärt, wie auch andere es in die Videospielbranche schaffen können.

Wer ist Emmi „Elianora“ Junkkari?

Junkkari hat in der IT und auf anderen Service-orientierten Positionen gearbeitet.

Ab 2016 fing sie an, eigene Mods für Skyrim und Fallout 4 zu erstellen.

Zu ihren bekanntesten Mods aus nexusmods.com zählen das Käsehaus in Skyrim und ein Bunker in Fallout 4.

Bethesda lud sie zum Creation Club ein, bei dem die besten Entwickler aus der Community am Spiel mitarbeiten dürfen. Dort durfte sie zusätzliche Inhalte entwickeln.

Nun arbeitet sie im Entwicklerteam von Starfield.

Auf nexusmods.com hat Junkkari 165 Mods hochgeladen. Viele davon sind wunderschöne Orte, die dem Spiel hinzugefügt werden. Andere Mods bringen neue Items wie Rucksäcke oder Ausrüstung ins Spiel.

In Starfield machte Junkkari ihrem Namen alle Ehre und ist im Spiel für das Gerümpel zuständig, das uns das Inventar zu vollstopft. Damit das euch nicht passiert, könnt ihr die 5 Tipps auf MeinMMO befolgen.

Solltet ihr Flaschen, Tassen oder Tablettendöschen mitgehen lassen, wurden sie höchstwahrscheinlich von Junkkari platziert. Zusätzlich hat sie für die richtige Beleuchtung in Starfield gesorgt.

Sie ist dafür verantwortlich, dass den einen oder anderen von uns die Sammelwut packt. Solltet ihr einmal zu viel unnützen Kram gesammelt haben, könnt ihr euer Raumschiff als Lager missbrauchen.

Wie der Schiffsbau in Starfield abläuft, zeigt euch das folgende Video auf MeinMMO:

Wie kommt sie mit dem Job zurecht? Junkkari erklärte gegenüber Polygon, dass ihre Vorerfahrungen in der IT-Branche ihr bereits viel geholfen hätten. Da sie sich außerdem so intensiv mit älteren Bethesda-Titeln auseinandergesetzt habe, wisse sie bereits, wie sie in Starfield vorzugehen habe.

So fielen ihr beispielsweise Features auf, dass es in Fallout 4 noch gab, es aber nicht nach Starfield geschafft haben. Durch die Freiheit, die sie beim Modden hatte, bringe sie eine neue Perspektive in das Entwicklerteam ein.

Sie erklärt, dass es trotzdem noch eine Lernkurve für sie gab, da es Unterschiede zwischen dem Modden und dem Entwickeln eines Spiels geben würde. Die Platzierung der Gegenstände und die Beleuchtung müssten beispielsweise geordneter sein als sie es beim Modden gewohnt gewesen wäre. Die Unordnung dürfe nicht Überhand nehmen, sondern müsse zum Rest des Spiels passen.

Doch genau durch diese andere Arbeitsweise habe Junkkari neue Fähigkeiten lernen können. Beim Modden sei sie immer nach demselben Schema vorgegangen, was bei Starfield nicht ging. So haben sich beispielsweise ihre Fähigkeiten bei der Beleuchtung verbessert.

Das macht Junkkari heute

An was arbeitet Junkkari nach Starfield? Mittlerweile ist der Vertrag ausgelaufen und Junkkari hat nun einen „banaleren“ Job. Sie geht dabei leider nicht genauer ins Detail, ob dieser Job immer noch bei Bethesda und wofür genau sie jetzt zuständig ist.

Ein Blick in ihr Profil auf Linkedin verrät, dass sie nach ihrem Vollzeitjob als Starfield-Entwicklerin jetzt als freiberuflicher Levelartist bei Bethesda arbeitet.

Sie gibt anderen Personen mit auf den Weg, dass ihr Weg eine gute Möglichkeit sei, um in die Videospielbranche einzusteigen. Sie empfiehlt anderen, sich mit den Tools auseinanderzusetzen, Projekte abzuschließen und ihren Beitrag zu leisten.

Auch für Starfield gibt es so einige Mods. Doch mit dem Verbot einer Mod zieht die größte Seite für Mods jetzt Ärger auf sich:

