Spieler geben 5 Tipps gegen volle Rucksäcke in Starfield: „Spiele seit 50 Stunden, das wusste ich noch nicht“

Wenn ihr vor Mods oder Konsolen-Cheats nicht zurückschreckt, dann findet ihr hier einen Guide, mit dem ihr sogar die Achievements freispielen könnt: So löst ihr euer Gewichtsproblem in Starfield ein für alle Mal

Ihr habt in der Loge der Constellation Zugriff auf zwei Container mit unendlichem Lagerplatz. Einer ist oben in eurem Zimmer, der andere im Keller im ersten Raum bei den Werkbänken.

Die Landezone braucht ihr nicht unbedingt. Ihr bekommt auch so schon einen Landepunkt und könnt mit eurem Schiff in der Nähe der Container landen. Manche Spieler im Thread berichten, dass ihre Landepunkte beim Außenposten dann trotzdem weit weg sind. Woran das liegt, ist aktuell unklar.

Ist euer Schiff noch halbwegs in Reichweite, könnt ihr über das Schiffsmenü euer Inventar ins Schiff entleeren. Öffnet das Menü, wählt euer Schiff unten rechts und schaut euch die Aktions-Leiste am unteren Bildschirmrand an. Hier gibts die Option „Frachtraum“. Dort könnt ihr auf euer Inventar umstellen und das Zeug entladen.

