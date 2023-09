So löst ihr euer Gewichtsproblem in Starfield ein für alle Mal

Ein Konsolen-Befehl und eine Mod: Damit löst ihr euren Platzmangel in Starfield und könnt gleichzeitig weiter fleißig an den Achievements arbeiten, die Bethesdas SciFi-RPG bietet.

Starfield ist voll mit Zeug, also so richtig voll. Kaum ein Raum, in dem man nicht 20 Gegenstände findet, die sich zum Verkaufen oder als Deko eignen. Manch einer müllt deswegen sein ganzes Raumschiff voll.

Doch es gibt Lösungen auf dem PC. Mit einem kleinen Konsolen-Befehl verschwinden eure Inventar-Probleme in den Weiten des Alls. Das würde eigentlich eure Achievements deaktivieren, doch wer will das so kurz nach dem Release schon? Da hilft eine Mod.

Wie ihr beides aktiviert, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Wie erhöht man die Tragekapazität? Das könnt ihr ganz schnell über die Cheats / Konsolen-Befehle von Starfield erledigen. Aber Vorsicht: Ihr deaktiviert damit die Achievements für diesen Speicherstand. Weiter unten findet ihr eine Mod, um die Achievements wieder zu aktivieren.

Konsolen-Befehl Tragekapazität Drückt „ö“, um die Cheat-Konsole zu öffnen Gebt „player.setav carryweight 2000“ in die Konsole ein Drückt „Enter“ Schließt die Konsole wieder mit „ö“



Mit dem Beispiel-Code setzt ihr eure Traglast auf 2000. Ihr könnt die Zahl noch eigenem Ermessen erhöhen oder verringern. In der Spoilerbox findet ihr weitere Befehle:

Cheats für Starfield

Hier findet ihr weitere Befehle:

tgm – God-Mode (Leben, Sauerstoff, Munition)

tim – Unsterblich

kah – Killt alle feindlichen NPCs in der Nähe

killall – Killt alle NPCs in der Nähe

unlock – Öffnet abgeschlossene Türen / Truhen

player.additem 0000000F x – Fügt Konto x-Credits hinzu

tm – Deaktiviert / Aktiviert alle Benutzer-Oberflächen

tfc – Freie Kamera

Wie reaktiviert man die Achievements? Dafür könnt ihr auf eine Mod zurückgreifen. Doch seid gewarnt: Ihr müsst dafür wichtige Dateien von Starfield austauschen, das ist nicht ganz ohne Risiko. Befolgt die englischen Anleitungen Schritt für Schritt und achtet auf Details.

Macht ihr etwas falsch, kann es sein, dass ihr das Spiel komplett neu installieren müsst. In extremen Fällen können sogar Savegames verloren gehen.

Auf eine ausführliche Erklärung verzichten wir an dieser Stelle. Die Mod inklusive englischer Bedienungsanleitung findet ihr hier:

In den Kommentaren macht ein Spieler darauf aufmerksam, dass die Mod nicht uneingeschränkt rückwirkend funktioniert. Habt ihr die Cheat-Konsole bereits vor ein paar Spielstunden aktiviert, kann es sein, dass ihr die Achievements nicht reaktiviert bekommt.

Sind euch die Achievements egal, dann benutzt die Konsolen-Befehle einfach ohne die Mod.

Die Chefs von Starfield haben das RPG ein „Paradies für Modder“ genannt und behielten offenbar recht. Schon wenige Tage nach dem Release im Early Access sind hunderte Mods verfügbar, Tendenz stark steigend.

Manche Dinge kann man aber sogar ohne Mod direkt anpassen: Starfield: FoV anpassen – Sichtfeld ohne Mods ändern