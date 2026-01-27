Starfield 2.0 existiert tatsächlich, aber wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet

Starfield 2.0 existiert tatsächlich, aber wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet

Die Entwickler von Starfield sollen am großen Update 2.0 arbeiten, dass das Weltraumspiel vollkommen überarbeiten soll. Ein Kritiker erklärt jetzt, was er darüber weiß.

Was kann man von Starfield 2.0 erwarten? Mit dem Update 2.0 von Starfield soll das Spiel maßgeblich überarbeitet werden und neue Funktionen sowie von Grund auf überarbeitete Systeme ins Spiel kommen, so lauten zumindest die Gerüchte, denn eine offizielle Bestätigung der Entwickler bleibt noch aus.

Eigentlich haben die Fans dieses große Update schon 2025 erwartet, schließlich waren für das Jahr „aufregende Dinge“ angekündigt. Einen ersten Beweis für die Existenz des Updates zeigt nun ein YouTuber, der das Update schon gesehen hat.

Update 2.0 lebt

Was erklärt der YouTuber? Im „Defining Duke“-Podcast war zuletzt Gene Park, Videospielkritiker von der Washington Post zu Gast. Dabei sprachen die Experten auch über Starfield 2.0. Videospielkritiker Gene Park erklärte bei dieser Gelegenheit: „Ich freue mich schon sehr auf Starfield 2.0, wann immer das auch sein mag.“

Die Freude auf das Update kommt jedoch nicht von irgendwoher. Der Kritiker hat das Spiel laut eigenen Angaben zwar noch nicht gespielt und auch die offiziellen Informationen zum Update seien ihm unbekannt, doch YouTuber MrMattyPlays hätte die Existenz des Updates bestätigt.

Im Podcast sagt MrMattyPlays: „Die Art und Weise, wie Bethesda mit [Starfield] 2.0 umgeht, ist seltsam […] Ich habe es hinter verschlossenen Türen gesehen; sie sagten: ‚Du darfst nicht darüber sprechen, [aber] du darfst sagen, dass du es gesehen hast.‘ Ich dachte mir: Ok? Sie haben uns keinen Veröffentlichungstermin oder Ähnliches genannt, daher habe ich keine Ahnung, [wann es herauskommen wird].“

Das Update und die Existenz von Starfield 2.0 sind damit wohl bestätigt, auch wenn Bethesda noch weiterhin schweigt.

Wann kommt das Update? Mit Starfield 2.0 soll den Gerüchten zufolge auch der Release auf der PS5 folgen. Manch einer glaubt sogar, dass die Entwickler an einem Release auf der Switch 2 arbeiten. Doch ob diese Ideen auch in Wirklichkeit so eintreffen, bleibt weiter offen.

Auch ein Release, womöglich noch im Frühjahr 2026, steht noch in den Sternen. Ohne offizielle Bestätigung seitens der Entwickler bleibt nur das Wort der wenigen, die das Update bereits gesehen haben, und immer noch die Chance, dass es niemals erscheint.

Mit Starfield 2.0 könnten die Entwickler ihr Rollenspiel noch einmal in den Vordergrund rücken, vorausgesetzt das Update erscheint wirklich und verbessert das Spiel noch einmal grundlegend. Bislang gibt es jedoch mehr offene Fragen als echte Antworten. Wer Starfield bis dahin selbst verbessern will, findet hier eine gute Idee: Eine kostenlose Mod macht Starfield endlich zu dem Spiel, das sich Fans immer wünschten, aber nicht jeder kann sie spielen

Quelle(n): pcgamesn.com, pcgameshardware.de
