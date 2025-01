Beliebter Synchronsprecher aus Elder Scrolls, Fallout und Starfield kämpft um sein Leben, Familie bittet um Hilfe

Wes Johnson wurde in einem Hotelzimmer bewusstlos und in kritischem Zustand aufgefunden. Aktuell kämpft der beliebte Synchronsprecher auf der Intensivstation um sein Leben. Die Stimme von Johnson kennt man aus Rollenspielen der Firma Bethesda wie The Elder Scrolls, Fallout oder Starfield.

Was ist passiert? Eigentlich wollte Wes Johnson in der vergangenen Woche eine Benefizveranstaltung für die National Alzheimers Foundation in Atlanta moderieren. Als der bekannte Synchronsprecher nicht zu dem Event erschien, machte man sich auf die Suche, und fand Johnson in seinem Hotelzimmer, bewusstlos und in kritischem Zustand.

Laut eines Posts auf gofundme.com soll Wes Johnson derzeit auf der Intensivstation liegen und weiterhin um sein Leben kämpfen.

Das Ziel der dort laufenden Spendenaktion ist es, seine Familie dabei zu unterstützen, die Kosten für die medizinische Versorgung sowie die Zeit seiner Arbeitsunfähigkeit zu decken.

Wes Johnson gehörte auch zu den Synchronsprechern von Starfield:

Stammsprecher für Bethesda

Wer ist Wes Johnson? Der US-Amerikaner ist bereits seit fast drei Jahrzehnten Schauspieler und Synchronsprecher (via imdb.com). Ihr könntet ihn vor allem aus den folgenden Bethesda-Spielen kennen:

The Elder Scrolls III: Morrowind – als Stimme von Boethiah, Malacath sowie Molag Bal

The Elder Scrolls III: Oblivion – als Stimme von Pelinal Whitestrake, dem Arena-Ankündiger oder Sheogorath

The Elder Scrolls III: Skyrim – als Stimme von Hermaeus Mora, Imperator Titus Mede II oder Sheogorath

The Elder Scrolls Online – als Stimme von Ard Caddach und Hermaeus Mora

Fallout 3 – als Stimme von Mr. Burke, Fawkes und Uncle Leo

Fallout 4 – als Stimme von Moe Cronin und Protectron

Fallout 76 – als Stimme von Boomer, Mr. Fluffy und dem Vendor Bot Bob

Starfield – als Stimme von Ron Hope

Er ist aber auch außerhalb der Bethesda-Universen zu hören, etwa in WoW: Battle for Azeroth (als männlicher Maghar-Orc) oder in den Star-Trek-Spielen Conquest sowie Legacy).

Wie reagiert die Community? Unter einem Reddit-Post zu der Meldung zeigen sich viele Fans der Spiele bestürzt.

spideyrnan schreibt auf Reddit: „Das ist eine schreckliche Nachricht, die ich da lese. Ich bin ein lebenslanger Capitals-Fan, also habe ich seine Stimme schon als Kind gehört. Ich hatte bei einigen Gelegenheiten mit ihm zu tun und bin mit ihm und seinen Söhnen auf dieselbe Highschool gegangen. Er ist ein sehr freundlicher und umgänglicher Mensch.“

BeholdingBestWaifu erklärt auf Reddit: „Als jemand aus dem Elder-Scrolls-Fandom kann ich sagen, dass er sich immer sehr für die Community, YouTuber und andere Content-Schaffende eingesetzt hat. Ich hoffe, er kommt gut aus der Sache heraus, er ist wirklich ein toller Kerl.“

TheSkyking2020 verrät auf Reddit: „Wes ist so ein toller Typ und scheint für jeden Zeit zu finden. Er hat sogar meine Stream Alerts vertont. Einer der nettesten Typen im Geschäft.“

GorbiJones nimmt die Meldung mit (via Reddit): „Diese Nachricht ist wirklich erschütternd. Wes’ Stimme ist für mich ein fester Bestandteil der TES-Spiele, seit er mir als Kind mit seiner Darbietung von Molag Bal in Morrowind eine Heidenangst eingejagt hat. Seine Arbeit als Sheogorath ist eine der kultigsten Videospiel-Darbietungen aller Zeiten. Ich hoffe sehr, dass er das durchsteht.“

MeinMMO schließt sich den Genesungswünschen an und drückt die Daumen, dass Wes Johnson bald wieder auf den Beinen ist.