Starfield: FoV anpassen – Sichtfeld ohne Mods ändern

Bethesdas Space-RPG Starfield bietet euch keine Möglichkeit an, das Sichtfeld in den Grafikoptionen zu verändern. Ein cleverer Gamer hat einen Weg gefunden, wie ihr trotzdem mehr Umgebungsdetails im Spiel zu sehen bekommt. Wir zeigen euch, wie es geht.

Die Rollenspiele von Bethesda erzählen oft spannende Geschichten und sehen dabei auch noch fantastisch aus. Nicht zuletzt dank einer aktiven Modding-Szene erstrahlen die Titel noch Jahre nach ihrer Veröffentlichung in einer Grafikpracht, von der man in Spielen anderer Entwickler nur träumen kann.

Mit Starfield haben wir nun wieder so einen grafischen Hingucker bekommen, der mit uns mit seinem Setting ins All und auf fremde Planeten entführt.

Über welche Entscheidung Bethesdas sind die Fans verärgert? So manch ein Spieler hat extra für Starfield seinen Computer aufgerüstet oder sogar in einen neuen Gaming-PC investiert, um alle Grafikdetails auf das Maximum zu schieben. Und doch stört viele Spiele bereits jetzt eine bestimmte Sache. Bethesda hat es versäumt in den Optionen einen FoV-Slider, also einen Schieberegler für die Anpassung des Sichtfeldes einzubauen.

Wie ihr dennoch in den Genuss von mehr Umgebungsdetails kommen könnt, erklären wir euch hier.

Spieler nimmt das Problem selbst in die Hand

Welche Settings bietet das Spiel an? Starfield bietet euch standardmäßig einen Wechsel zwischen Ego-Perspektive und Third-Person-Ansicht an. In letzterer könnt ihr per Mausrad in das Bild leicht rein oder herauszoomen und auf diese Weise die Sichtfeld-Größe in einem sehr beschränkten Maße verändern. Aber nicht jeder Spieler möchte dauerhaft in der Außenansicht seines Charakters spielen.

Wie kann das Sichtfeld trotzdem geändert werden? Da sich im Einstellungsmenü des Spiels leider keine passende Option findet, müsst ihr die Änderung des Sichtfelds außerhalb des Bethesda-Titels durchführen.

In einem Beitrag auf Reddit hat ein freundlicher User seinen Tipp mit anderen geteilt.

Befolgt diese einfachen Schritte, um das Sichtfeld anzupassen:

Navigiert im Explorer zum Ordner „Dokumente“

In „Dokumente“ wählt ihr den Unterordner „My Games“

Dort öffnet ihr dann den Ordner „Starfield“

Der angezeigte Pfad oben im Explorer sollte bei euch nun so aussehen: “C:\Users\Benutzername\Documents\My Games” – abhängig davon, wie eure Benutzer-Dateien liegen.

Im Ordner „Starfield“ erstellt ihr eine neue Textdatei über Rechtsklick → Neu → Textdokument

Benennt die Textdatei in „StarfieldCustom.ini“ um

Öffnet die Textdatei und fügt folgende Zeilen hinzu:

[Kamera]

fFPWorldFOV=100.0000

fTPWorldFOV=100.0000

Schließt das Dokument und speichert eure Einstellungen gleichzeitig ab

Wofür stehen die Einträge? Mit dem Wert „fFPWorldFOV“ ändert ihr das Sichtfeld für die Ego-Perspektive. Der Eintrag „fTPWorldFOV“ steht für die Anpassung in der Third-Person-Ansicht. Durch eine größere Zahl erweitert ihr das Sichtfeld und habt mehr Umgebungsdetails auf dem Bildschirm. Über eine kleinere Zahl verringert ihr das Sichtfeld wiederum. Damit kann jeder für sich persönlich eine ideale Wahl treffen.

Wie verhält es sich bei Spielern auf Konsole? Bedauerlicherweise bleiben Spieler auf Xbox Series X/S von dieser Möglichkeit ausgeschlossen. Es ist selbstverständlich nicht auszuschließen, dass Bethesda irgendwann eine entsprechende Lösung innerhalb der Spieloptionen auf dem PC als Plattform und dann auch hoffentlich für die Microsoft Konsolen nachreicht.

