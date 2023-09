Starfield: Die besten Grafik-Einstellungen für mehr FPS am PC

Die Render-Technik entlastet die Berechnung von Shader-Einheiten durch eure Grafikkarte auf Kosten einer leicht geringeren Grafikqualität. Schaltet VRS also für mehr FPS am besten ein.

Bethesdas erster Rollenspiel-Titel im Weltraum ist in aller Munde. Der Spiele-Entwickler liefert in gewohnter Weise ein grafisch sehr ansprechendes Spiel ab. Allerdings kann die Performance vor allem bei älteren Grafikkarten sehr gering ausfallen. Wir geben euch eine Übersicht aller Grafik-Einstellungen und gehen im Detail auf die wichtigsten Punkte ein.

Insert

You are going to send email to